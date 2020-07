Cinedehors 2020: le proiezioni in provincia dal 20 al 25 luglio

Tornano le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete anche in questo difficile 2020.

Anche per questo 2019 sarà coinvolto tutto il territorio piemontese.

- Lunedì 20 continua CINEMA D'ESTATE A GALLO con la proiezione di HUGO CABRET al Centro Sportivo di Via Parea al Gallo di Grinzane Cavour. La rassegna è organizzata con il Comune di Grinzane Cavour e la Pro Loco di Gallo e Grinzane Cavour;

- Martedì 21 si inaugura all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere la rassegna cinematografica dell'Anima Festival con la proiezione alle 21.30 de A HARD DAY'S NIGHT – THE BEATLES. La rassegna è organizzata in collaborazione con AIACE Torino, Torino Piemonte Film Commission e con la consulenza del regista Davide Sordella;

- Mercoledì 22 continua all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere la rassegna cinematografica dell'Anima Festival con la proiezione alle 21.30 de THE BLUES BROTHERS. La rassegna è organizzata in collaborazione con AIACE Torino, Torino Piemonte Film Commission e con la consulenza del regista Davide Sordella;

- Mercoledì 22 continua la rassegna cinematografica del Baladin Open Garden di Piozzo con la proiezione alle 21.30 de LA MELODIE. La rassegna è organizzata in collaborazione con la Banca Alpi Marittime;

- Giovedì 23 si torna a Fossano in Piazza Castello alle 21.30 con la proiezione di 18 REGALI. La rassegna è organizzata con il Consulta Giovani del Comune di Fossano e il Cinema Teatro I Portici/Slow Cinema;

- Venerdì 24 luglio continua il Drive In in Piazza Unità d'Italia a Santo Stefano Belbo. Alle 21.30 si proietta BOHEMIAN RAPSODY al costo di 5€ a macchina. Parcheggio possibile dalle 20. Sarà naturalmente possibile accompagnare la visione con cibo e bevande serviti dalle attività della città. La rassegna è organizzata in sinergia con il Comune di Santo Stefano Belbo e l'Associazione Vitis;