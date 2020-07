Ormai è ufficiale: la cuneese Elisa Isoardi non condurrà più il programma “La prova del cuoco”. Ad ufficializzare quelle che da mesi parevano solo voci, è stato lo stesso direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Così nell’ultima puntata Elisa ha salutato con le lacrime i suoi affezionati telespettatori che la seguono da quando, tra il 2017 ed il 2018, ne ha ottenuto la conduzione dopo una breve sostituzione di Antonella Clerici, che nel 2008 aveva ceduto lo scettro alla collega per la nascita della figlia Maelle per poi rientrare nel 2010.

Rivedremo comunque la bella e brava cuneese nel famoso programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Ed è proprio questo il motivo, sempre secondo quanto spiegato dal direttore Colucci durante la presentazione dei palinsesti Rai, il motivo per cui Isoardi non ha - almeno per ora - un programma tutto suo.

“Già al mio arrivo aveva preso un impegno per lo show di Milly Carlucci - ha precisato Colucci -. La mia decisione su La prova del cuoco è stata quella di intervenire per l’emorragia di ascolti ed ho scelto di far ritornare Antonella Clerici. Con Elisa, stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione, dopo Ballando, un programma settimanale in onda su Rai 1”.

Ma già a gennaio Elisa potrebbe tornare presentando il programma di medicina Check up.