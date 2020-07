Giovane coppia di Borgo San Dalmazzo devolve i soldi delle bomboniere al canile di San Michele Mondovì

Il 29 agosto Valentina ed Emanuele convoleranno a nozze e diventeranno marito e moglie. Sono una giovane coppia di Borgo San Dalmazzo che ha deciso di rendere ancora più speciale la propria unione pensando a chi poteva aver bisogno del loro aiuto.

Sono sempre di più le persone che decidono di devolvere a qualche associazione i soldi che altrimenti avrebbero speso per le bomboniere. Un segno dei tempi, la voglia di fare qualcosa di bello per rendere significativo un momento speciale della loro vita. Speciale per loro, come coppia, e speciale anche per qualcun altro: in questo caso 40 cani in cerca di una famiglia.

La loro scelta è ricaduta infatti sull'associzione GEA, che da inizio 2020 gestisce il Canile-Rifugio 281 di San Michele Mondovì. “Abbiamo deciso di contattare questa associazione per l’amore e l’attenzione che le volontarie dedicano alla cura e alla presentazione dei cani che ospitano", ha spiegato Valentina.

Un gesto importante che ha commosso le volontarie del canile.

“E’ il nostro modo di ripagare l’amore incondizionato che i nostri animali ci hanno dato durante la nostra vita, ha detto Emanuele "perché tutti i cani meritano una famiglia e in questo canile l’unico vero obiettivo è proprio quello di trovare la casa giusta per ognuno dei quaranta ospiti”.

Durante il matrimonio verrà anche allestito un alberello con tutte le foto dei cani del Canile-Rifugio 281 in modo che gli invitati possano vederli e chissà...magari decidere di adottarne uno.