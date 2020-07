Valle Stura: grande attesa per gli appuntamenti con Terract

Dalla Valle di Stura, continuano le dirette radiofoniche di Terract - Gli attori della Terra con Alfabeto Sconfinato Terract-Teen, un programma realizzato dai giovani partecipanti al progetto in collaborazione con Caterina Ramonda e Jessica Angius di Radio Stereo 5 Cuneo FM 100.600. la rubrica va in onda il 20-23-24-27 luglio dalle ore 18.30 alle 19.

Contemporaneamente, dal 24 al 27 luglio, a Demonte, Vinadio, Aisone, Santuario di S. Anna, Roccasparvera saranno operativi I Postini Itineranti. Si tratta di “incursioni teatrali e musicali” con la distribuzione e raccolta delle cartoline Terract. Passeggiando per i paesi e le strade della Valle Stura si potranno quindi incontrare i postini di Terract che, con speciali cartoline e cassette postali a taglia umana, inviteranno a scrivere un saluto ad amici e parenti lontani e raccontare così un pezzetto della Valle Stura che piace a voi. Le cartoline verranno affrancate e spedite in un grande momento di festa e spettacolo il 30 luglio.

Terract è un progetto triennale di Teatro Sociale e di Comunità che ha formato 30 operatori per interpretare e raccontare le risorse del territorio e coinvolto 100 giovani in attività promozionali e artistiche. Sono loro che hanno ideato e gestiranno tutte le attività proposte a luglio in Valle Stura. Il tema è “Cartoline Viventi dalla Valle Stura”: per raccontare la Valle di oggi insieme alle persone che hanno scelto di viverci e costruire qui il futuro delle loro famiglie. In parallelo al cantiere italiano si svolge in Francia il cantiere Terract Valle Tinéee, “Traversées Sensibles dans la Vallée de la Tinée”.