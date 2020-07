A Canale inaugurata la mostra "Camera con vista" di Graziano Rey

Sabato 18 luglio nella splendida cornice di Villa Cornarea a Canale si è inaugurata la personale di Graziano Rey “Camera con vista”.

La mostra permanente sarà visibile al pubblico fino a dicembre 2020 per informazioni e partecipazione contattare il sito www.villacornarea.com Graziano Rey, artista e musicista, fondatore della band Torinese “Jambon street” e autore di numerose sigle televisive ospite per lungo tempo al Maurizio Costanzo Show, negli anni '90 abbandona dopo un anno sabbatico alle isole Tonga, il mondo dei media, per tornare all’amore primordiale: la pittura.