Cuneo, la celebrazione del "Porajmos" si avvicina: "Cuneo per i Beni Comuni" chiede un ricordo tangibile del partigiano Amilcare Debar

La città di Cuneo commemorerà per il secondo anno consecutivo il "Porajmos", ovvero lo sterminio nazista di oltre 500mila rom e sinti? Il gruppo consigliare "Cuneo per i Beni Comuni" - già promotore, l'anno scorso, della prima giornata di commemorazione approvata dal consiglio comunale - torna alla carica anche in questo 2020.

Il nuovo ordine del giorno presentato da Ugo Sturlese, Luciana Toselli e Nello Fierro punta a inserire per la seconda volta il 2 agosto - data dell'uccisione, nel 1944, di circa 30mila rom e sinti nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau - nel programma delle commemorazioni comunali. Ma, anche, a ricordare in modo tangibile (con una lapide, o con l'intitolazione del breve tratto di strada che conduce da via del Passatore al locale insediamento della comunità sinti) una figura di etnia sinti particolarmente importante per la Resistenza cuneese: il partigiano - e, a soli 17 anni, staffetta partigiana - Amilcare Debar.