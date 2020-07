Cuneo, Lauria dice no all'uso delle palestre come aule per la didattica in presenza: "Un abuso che rischia di compromettere anche le attività sportive extrascolastiche"

L'ordine del giorno prodotto dal consigliere comunale "Beppe" Lauria si potrebbe riassumere in un solo monito: giù le mani dalle palestre. Al centro del documento, infatti, la ferma critica al paventato utilizzo delle palestre scolastiche come sede per la didattica in presenza - invece delle sole lezioni di educazione motorio-sportiva - a settembre.

Il consigliere ha infatti lamentato come nell'incertezza generale rispetto all'argomento della partenza del prossimo anno scolastico molti dirigenti scolastici - "lasciati soli" - abbiano teorizzato l'utilizzo, appunto, delle palestre come aule. Un'eventualità, secondo lo scrivente, da escludere categoricamente e in modo assoluto: "Le palestre sono progettate e attrezzate soltanto per le lezioni di educazione motorio-sportiva: ogni destinazione diversa è un abuso destinato a mettere in evidenza l’incompetenza di chi lo commette".

"Sottrarre le palestre allo scopo per le quali sono state realizzate, significa abolire “d’autorità” l’insegnamento di una materia inserita a pieno titolo nei programmi curriculari della scuola italiana, significa consentire di non rispettare una Legge dello Stato, significa ledere quel “diritto allo studio” sancito e garantito dalla Costituzione italiana" prosegue Lauria.