Cuneo, sotto analisi sulle due ubicazioni del nuovo ospedale: "Definiamo limiti e punti di forza, ma la decisione sarà politica"

È tornata a riunirsi - dopo diversi mesi e in presenza, almeno per gli attori coinvolti - la commissione temporanea speciale incaricata di delineare e seguire l’iter di realizzazione del nuovo ospedale unico di Cuneo: al centro, la sostituzione del presidente della commissione (dopo il necessario passo indietro di Alessandro Spedale, nominato presidente del consiglio comunale) e l’audizione dei progettisti incaricati dalla fondazione “Ospedale Santa Croce e Carle” di realizzare lo studio di pre-fattibilità sulle due possibili ipotesi d’ubicazione.

Presenti in commissione – presentati dal nuovo presidente Luca Pellegrino – l’architetto Luigi Colombo e (collegati in streaming) i colleghi Elena Airaldi e Benedetto Camerana, oltre al direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Monica Rebora e l’ingegner Paola Arneodo.

“Il passaggio dello studio di pre-fattibilità è stato fatto apposta per denotare i pregi e i difetti dei due siti attualmente identificati come possibile ubicazione del nuovo ospedale – ha sottolineato Pellegrino - . I progettisti sono all’inizio dei lavori ed era importante che si presentassero alla commissione temporanea”.

Dello stesso parere il sindaco di Cuneo Federico Borgna, presente anche in quanto componente del CdA della fondazione “Ospedale Santa Croce e Carle”, della quale ha anche ringraziato il presidente Fulvio Moirano: “Stasera si presenta il metodo con cui il gruppo di lavoro intende procede nell’attività di realizzazione dello studio di pre-fattibilità, aiutando il consiglio comunale a decidere per l’ubicazione definitiva della nuova struttura unica”.

- LE PAROLE DEI PROGETTISTI

Secondo Monica Rebora il nostro lavoro punta ad analizzare le due alternative progettuali per la nuova sede dell’ospedale di Cuneo - quelle attuali del S.Croce e del Carle - , in uno sforzo che procede in accordo con i lavori già effettuati dalla commissione temporanea. “Sarà nostro impegno fornire, in questa fase e in quella di definizione dell’ubicazione, tutti gli elementi tecnici necessari. Dobbiamo accettare la sfida di un sistema di servizi che sia performante nel corso degli anni; i tempi di realizzazione, pertanto, secondo noi dovranno essere abbastanza sostenuti”.

A realizzare la vera e propria spiegazione sul metodo di analisi dello studio di pre-fattibilità è stato l’architetto Luigi Colombo: “A oggi stiamo finendo di raccogliere i dati urbanistici sulle due zone considerate e, presto, con l’ospedale inizieremo un lavoro di definizione delle priorità e necessità del nuovo ospedale, non solo come somma di quelle attuali ma guardando a quelle che si prevede saranno le proiezioni future: il pensiero principale, nella definizione dell’ubicazione, è che un ospedale deve sempre anticipare i tempi in cui viene costruito, rendendo il miglior servizio possibile ai cittadini”.

“Il nostro obiettivo è realizzare una sorta di griglia di possibili problematiche e limiti delle due aree, che vadano in contrasto proprio con queste proiezioni future – ha specificato ancora Colombo - . Non abbiamo e non ci sono state indicate preferenze di sorta, le due aree vengono valutate allo stesso modo. Come progettisti dobbiamo agevolare la realizzazione di un “contenitore” che permetta a chi lo dovrà vivere e lavorare di farlo nel modo migliore possibile, senza avanzare idee preconcette. Ovviamente non siamo noi a dover definire la scelta di quali vincoli, quale rapporto pregi/difetti, accettare. La valutazione spetta alla politica e a chi dovrà vivere il nuovo ospedale”.

Nelle mani dei progettisti, anche, la definizione delle ipotesi di riutilizzo della struttura che non sarà scelta come sede per il nuovo ospedale; si tratta di un ulteriore studio attualmente ancora non concluso, che dovrà essere portato a compimento entro i prossimi due mesi.

- GLI INTERVENTI DEI COMMISSARI

Molti dei presenti intervenuti hanno posto l’attenzione su quello che è ormai lo spauracchio maggiore, l’ombra più scura che “copre” il progetto: la situazione di seria urgenza.

Emblematico in questo senso l’intervento di Germana Avena, sindaco di Roccavione: “Come cuneesi siamo famosi per la nostra abilità di “tacunare” le situazioni, senza risolverle con iniziative davvero nuove. A novembre 2018 l’allora assessore Saitta aveva dato disponibilità a realizzare il progetto, a fronte della definizione dell’ubicazione: un treno che abbiamo perso. E se continuiamo a tergiversare rischiamo di perderne altri, specie perché abbiamo, nell’ospedale di Verduno, un concorrente diretto in casa”.