La città delle cento torri plaude all’iniziativa neivese, Carlotta Boffa: "Loro recupero importante per il nostro turismo" (VIDEO)

Non poteva mancare una presenza albese alla cerimonia con la quale, sabato mattina, l’Amministrazione neivese ha salutato il recupero e l’apertura al pubblico della sua duecentesca torre, panoramico affaccio su un panorama tra i più suggestivi del territorio.



A rappresentare la capitale delle Langhe è stata il vicesindaco Carlotta Boffa, che nel suo intervento si è complimentata per l’impegno che il primo cittadino neivese Annalisa Ghella sta mettendo a favore del territorio dall’inizio del suo mandato. “Siamo molto felici per l’apertura della torre di Neive – ha detto il vicesindaco Boffa –, che rientra in un progetto di valorizzazione e riaperture che tocca diversi comuni. Il recupero di questi siti storici rappresenta un’importante valorizzazione dei nostri beni culturali, ma anche l’occasione di una migliore offerta dal punto di vista turistico. Alba è chiamata la città dalle cento torri, per cui non poteva ovviamente mancare a questo appuntamento”.



Boffa ha quindi sottolineato l’importanza di questa caratteristica del territorio, che vede le colline sovrastate dalle torri, spesso erette a scopo difensivo, che creano virtualmente un percorso che le unisce una all’altra, da collina a collina, per arrivare, dalle Langhe al Roero e al Monferrato, sino al mare, con le torri di Noli, Finale Ligure e Albenga.

“Le torri rappresentavano già allora un grandissima rete di comunicazione – ha aggiunto – e questo è il messaggio che ci lasciano oggi: comunicare tra di noi, continuare a fare rete, avere, perseguire e portare avanti obiettivi comuni tra le nostre comunità, tra questi territori bellissimi, e questo è fondamentale per crescere, per essere più forti e portare sempre di più il nostro territorio in tutto il mondo”.