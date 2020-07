Quale futuro per i due distributori di carburante (dismessi) di Paesana? La minoranza interroga il sindaco Vaudano

Il distributore di via Po, angolo via Roma

Paesana, dal 27 dicembre 2019, non ha più stazioni di servizio dove poter far rifornimento di carburante.

Sul territorio comunale, però, rimangono due distributori di benzina e gasolio, attualmente dismessi. Il primo, in pieno centro paese, all’angolo tra via Po e via Roma, di fronte allo storico “Bar Natale”.

Il secondo, invece, lungo via Torino, la strada provinciale 27, la circonvallazione “nord” che transita al di fuori del concentrico.

E proprio sul “futuro” di questi due impianti, inutilizzati da tempo, il gruppo di minoranza consiliare, guidato da Fabio Gottero, ha presentato un’interrogazione al sindaco del paese, Emanuele Vaudano.

Gottero, insieme ai colleghi Sergio Beccio e Marisa Argento, ha chiesto all’Amministrazione “quali decisioni verranno assunte relativamente ai vecchi distributori di benzina ancora esistenti sul territorio”.

I consiglieri si rifanno all’apertura di una nuova stazione di servizio in paese, per la quale un soggetto privato sta portando avanti tutto l’iter del caso.

“Nell’ottica di un rapporto costi-benefici – scrivono – l’installazione di nuovo distributore è idonea a risolvere felicemente il problema legato all’approvvigionamento di carburante nel comune di Paesana, tuttavia sul territorio sussistono due distributori non operanti e in particolare, uno di questi, collocato nel pieno centro cittadino, è in regime di proroga di concessione e pertanto è ancora potenzialmente idoneo ad essere attivato”.

La stazione di servizio “Europam”, gestita sino a fine 2019 da Domenico Giobergia, dismessa da inizio 2020, può infatti ancora essere “rilevata”, qualora vi fossero manifestazioni di interesse da parte di privati, e quindi riaperta.

Il lasso di tempo previsto per un eventuale rimessa in funzione dell’impianto, dopo la proroga richiesta dalla compagnia, dura sino a fine di quest’anno.

La sua posizione, però, col passare degli anni ha creato criticità “in termini di sicurezza – continua la minoranza – per la sua collocazione nel pieno centro cittadino e per i problemi di viabilità legati al rifornimento periodico di carburante a mezzo di autocisterne”.

Alla luce di tutte queste premesse, la minoranza chiede al sindaco Vaudano, “in ragione dell’installazione del nuovo distributore che risolverà il problema dell’approvvigionamento di carburante nel comune paesanese, quali decisioni verranno assunte relativamente ai vecchi distributori di benzina, sia con riguardo alla sicurezza di tali installazioni sia con riguardo alle eventuali operazioni di bonifica per il caso di dismissione degli stessi”.

“Condividiamo le preoccupazioni del gruppo di minoranza – le parole del sindaco Emanuele Vaudano – e ci stiamo adoperando per risolvere il problema il prima possibile. Non abbiamo avuto contatti diretti con l’Europam, per quanto concerne il distributore di via Po, ma seguiamo da vicino la situazione”.

Per quanto riguarda invece l’impianto di via Torino, per il quale sono scaduti i termini per l’eventuale riapertura, il Comune ha scritto ad Asl Cn1 e Arpa per capire i prossimi passaggi da seguire per la bonifica del sito.