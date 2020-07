Serie D, Federico Clivio è un nuovo giocatore del Fossano: "Non vedo l'ora di cominciare, so di fare parte di un gruppo importante"

Il Fossano ha annunciato un innesto di mercato per rinforzare la rosa di mister Viassi, prossima alla ripresa della preparazione fissata per il 10 agosto.

Federico Clivio, esterno classe '99 proveniente dalla Cbs (14 presenze nella passata stagione), è un nuovo giocatore dei blues.

Per il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Juventus e capitano della rappresentativa regionale juniores nel 2018, sarà la prima esperienza in Serie D.

Clivio all'ufficio stampa del Fossano Calcio 1919: "Personalmente sono molto contento di questa scelta e di potermi affacciare per la prima volta nel mondo della Serie D. Sono motivato e pronto a dare il massimo, come ho sempre fatto. La chiamata del Fossano mi ha fatto molto piacere, l’ultima stagione è stata un po’ travagliata e ho pensato che fosse arrivato il momento per fare questo ulteriore salto di categoria e di qualità della squadra. È sempre bello quando società come il Fossano ti cercano, è bello veder riconosciuto il proprio impegno da una squadra che sta facendo tanto bene e da un allenatore come Fabrizio Viassi, che non ha bisogno di presentazioni. La prima impressione è stata ottima, solo una conferma di quello che avevo già sentito. Non vedo l’ora di cominciare, di conoscere tutti i compagni, la nuova realtà, e di tornare a giocare. Obiettivi? Sono fondamentali quelli della società, so di far parte di un gruppo importante composto da giovani validi: la cosa principale è fare bene come squadra. Personalmente, vorrei dimostrare di meritare di far parte di questa squadra e di poter stare in categoria. Mi aspetto un livello più alto, competizione più alta che comporterà un impegno sempre più grande: ma non mi spaventa, darò senza dubbio il massimo".