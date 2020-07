Riparte lunedì 3 agosto il Bra di Fabrizio Daidola.

In quella data scatterà infatti il raduno dei giallorossi in vista della stagione calcistica 20\21.

Appuntamento alle 9 all' impianto "Attilio Bravi" per giocatori, staff tecnico e dirigenziale.

Come ricorda l'ufficio stampa della società braidese, in ottemperanza alla linee guida per l'emergenza Covid-19 e fino a nuova comunicazione, allenamenti, ritiro e amichevoli si disputeranno a porte chiuse.