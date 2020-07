Avvocata di Bra sarà segnalata al Consiglio dell'Ordine, il questore: "L'ho cacciata personalmente"

"Scredita l'intera categoria a cui appartiene e con cui normalmente lavoriamo benissimo". Il soggetto è un'avvocata di Bra arcinota agli Uffici e al personale del comparto Immigrazione della Polizia di Cuneo e di Bra.

Si occupa di pratiche amministrative in tema di immigrazione e da almeno due anni invia centinaia di mail per pratica, si presenta negli uffici con plichi di carte, con o senza appuntamento, vaga per i corridoi sentendosi in diritto di entrare negli uffici, anche con riunioni riservate in corso, lamentandosi dei ritardi, calunniando il personale.

E' lunga la lista delle cose che hanno fatto decidere al questore Emanuele Ricifari, che ieri si è trovato la donna alla porta del suo ufficio, di segnalare la professionista all'Ordine degli avvocati. Della serie: la misura è colma.

Scorrettezze e comportamenti che il questore Ricifari definisce di "stalkeraggio amministrativo". Aggiungendo: "Ieri l'ho letteralmente cacciata". Se l'è trovata alla porta, mentre lamentava di non essere ancora stata ricevuta nonostante l'appuntamento. "Lo aveva alle 12. Erano le 12.04. Inoltre calunnia costantemente il personale, dicendo cose false, che un determinato dirigente non è presente quando c'è. I suoi toni sono del tipo: voglio tutto quello che mi spetta. Peccato che spesso sia lei a non saper spiegare di cosa necessita".

"Non è possibile lavorare con una persona che ha questi atteggiamenti. Ormai è il terrore e la berzelletta degli uffici. D'ora in avanti potrà lavorare solo in via telematica. Qui non entra più. La segnalazione all'Ordine era necessaria".