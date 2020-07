Montà, costretta a prostituirsi per pagare l'affitto di 1.000 euro: tre arresti

Durante l’emergenza coronavirus una coppia di romeni ha ospitato in casa una 23enne connazionale, ma non si è trattato di un gesto di solidarietà: la ragazza era infatti costretta a prostituirsi per pagare loro l’affitto e le spese.

Sono così finiti in manette una coppia di romeni - 31 anni lui e 25 lei, genitori di due bambini - che nella loro abitazione di Montà (in provincia di Cuneo) chiedevano 1.000 euro al mese come "affitto".