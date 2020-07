Gioielli antichi GOLDSIDE, eleganza senza tempo

Da tre generazioni la storica realtà del Gruppo Casciola Gioielli dedica un’attenzione di riguardo al mondo del gioiello antico e vintage sinonimo di stile ed eleganza.

L’amore per i gioielli d’antiquariato, la selezione costante dei più bei pezzi di ogni epoca e stile, ci consentono di proporre ai nostri clienti un vasto e selezionato assortimento in oro e pietre preziose, anelli, bracciali, spille, collane, orologi da tasca e da polso, pendenti e orecchini antichi, disponibili negli show rooms del gruppo Casciola e on line, il tutto avvalorato da una consulenza attenta a qualsiasi richiesta e da certificazione di garanzia ed autenticità direttamente sottoscritta dal titolare Fabrizio Casciola riconosciuto come perito di categoria.

Come diceva Audrey Hepburn, icona di stile per eccellenza: “L’eleganza è l’unica bellezza che non svanisce mai”. I gioielli antichi e vintage da sempre sono simbolo di eleganza e danno forma all’arte di sapersi distinguere con stile.

Dal lavoro di ricerca e qualità di Fabrizio Casciola nasce il brand GoldSide con un ecommerce interamente dedicato al mondo dei gioielli antichi online.

L’investimento in gioielli di qualità, siano essi nuovi, usati o antichi è utile soprattutto quando l’intenzione è quella di diversificare gli investimenti. Non sottovalutiamo il fatto che i preziosi fanno parte dei cosiddetti “beni rifugio” dei momenti di crisi come quello che stiamo attraversando. Sicuramente non promettono plusvalutazioni da record ma quotazioni notevoli e destinate ad aumentare nel tempo.

Chi acquista un gioiello ad esempio spille antiche, anelli antichi, collane antiche investe dunque due volte: nel suo valore e nel fascino di un’eleganza senza tempo destinata a non svanire mai

Visita il sito www.goldside.it per il tuo gioiello antico.