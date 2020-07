Portaconfetti solidali: perfetti per qualsiasi occasione importante

Ogni tanto ci piace dare qualche bella notizia e quella di oggi vede protagonisti i portaconfetti solidali, che stanno riscuotendo un grandissimo successo negli ultimi tempi e questo significa che ci sono ancora persone che pensano al prossimo. Parliamo infatti di bomboniere che potrebbero sembrare uguali a tante altre, ma che in realtà hanno un valore decisamente più profondo. Sono prodotte e distribuite da organizzazioni che si occupano di beneficenza: il ricavato viene sarà devoluto per fornire un aiuto concreto alle persone che ne hanno realmente bisogno.

Queste bomboniere sono perfette per qualsiasi occasione: ci sono infatti portaconfetti solidali per laurea , per matrimonio, per comunione, per cresima e via dicendo. Le organizzazioni che le propongono sono diverse, ma per evitare brutte sorprese conviene sempre sceglierne una che sia affidabile e conosciuta.

Portaconfetti solidali: di cosa si tratta

I portaconfetti solidali sono bomboniere che vengono realizzate da associazioni benefiche con lo scopo di devolvere il ricavato della vendita in favore dei loro progetti. Tra i più gettonati troviamo ad esempio quelli di Save The Children, che sono disponibili in differenti varianti e sono davvero belli da vedere. Ciò che però conta di più è il gesto che si può compiere acquistando queste bomboniere solidali: donare un aiuto concreto ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo.

Le bomboniere solidali ormai sono un vero e proprio trend del momento e sono moltissimi coloro che le scelgono nelle più svariate occasioni. È bello sapere che ci sono anche mode così nobili e che alcuni valori sono ancora rimasti intatti. La beneficenza è importante e in questo caso basta una semplice scelta per aiutare nel concreto chi ne ha davvero bisogno.

Come ordinare i portaconfetti solidali

I portaconfetti solidali si possono acquistare rivolgendosi alle varie associazioni benefiche, ma alcune come Save The Children permettono di effettuare l’ordine direttamente online il che è decisamente comodo. Basta entrare nel sito e scegliere le bomboniere che si preferiscono tra i vari modelli disponibili nel catalogo. In allegato viene fornito un bigliettino che si può personalizzare a mano oppure direttamente online e sul retro è presente la seguente scritta: "Ricevendo questa bomboniera, hai contribuito a salvare migliaia di bambini e a promuovere i loro diritti in Italia e nel mondo. Grazie!”. I confetti non sono compresi: si può dunque scegliere quello che si preferisce separatamente.

Una volta effettuato l’ordine, nel giro di un massimo di 5 7 giorni lavorativi le bomboniere vengono consegnate all’indirizzo indicato dunque non occorre attendere molto tempo.

Quanto costano le bomboniere solidali?

In molti pensano che le bomboniere solidali abbiano dei costi elevati, ma non è assolutamente così. Al contrario, spesso e volentieri si spende molto di più ad acquistare i portaconfetti presso un negozio specializzato perché c’è una tendenza diffusa a lucrare su questo genere di cose. Save The Children per esempio propone dei prezzi davvero onesti, soprattutto se consideriamo che la spesa non entra nelle tasche dell’organizzazione ma viene devoluta in beneficenza. A seconda del modello, i costi vanno dai 4 ai 5 euro: una cifra più che abbordabile.