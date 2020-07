41ma Fiera del Porro di Cervere, il sindaco: "Abbiamo l'intenzione di farla, ma avremo certezza solo a fine settembre" (VIDEO)

C'è tutta l'intenzione di realizzare la 41^ Fiera del Porro di Cervere. E' quanto confermato dal primo cittadino cerverese Corrado Marchisio durante la conferenza di presentazione dell'Anima Festival presso la sede dell'Atl del Cuneese.

"Per il momento la certezza non può esserci almeno fino a fine settembre - ha spiegato Marchisio - Se si potrà fare, in linea con le direttive espresse da governo, noi saremo pronti sperando di poter fare qualcosa di superlativo come ogni anno siamo riusciti a fare."

Nel video l'intervista al sindaco Corrado Marchisio.