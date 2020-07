A Vernante tre serate di spettacoli dal vivo: si parte con la danza il 26 luglio

Domenica 26 luglio torna lo spettacolo a Vernante. L'associazione culturale Prismadanza porta la danza nel raccolto spazio del teatro ex Confraternita di via Boccaccio, secondo le norme per l' emergenza anti-Covid-19.

Love Plays(S) della Compagnia D'I Verse è una performance in cui l’amore va in scena: in questo momento difficile, l'amore e il movimento armonioso della danza vogliono esser un messaggio importante per il pubblico dopo il tanto tempo di stop per il lockdown.

Lo spettacolo è ideato e coreografato da Sara Armando, ballerina cuneese attiva nel milanese, che danzerà con Laura Benedetti e Nicole Rossi.

Rossella Roggia di Prismadanza spiega che questo è il primo di tre spettacoli che andranno in scena rispettando la normativa per l'emergenza coronavirus e con posti limitati e prenotazione obbligatoria: anche se con limiti precisi è possibile portare cultura negli spazi del paese. E' necessario quindi prenotare al 3492587162, info@prismadanza.it o su eventbrite.it.

L' 1 agosto andrà in scena la Conpagnia del Birun con "A noi ci piace mangiare" e il 4 agosto Mago Trinchetto e il polistrumentista Paolo Brizio. Gli spettacoli sono in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e i Massari dell'Assunta di Vernante.