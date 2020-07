Gli allievi di Obiettivo orchestra di Saluzzo in concerto per il cambio del direttore APM

Domenica 26 luglio alle ore 21 l’area concerti dell’ex caserma Mario Musso vedrà l’esibizione degli allievi di Obiettivo Orchestra in un concerto realizzato dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, in collaborazione con Filarmonica Teatro Regio di Torino, in occasione del cambio direzionale dell’Istituzione.

Dopo più di dieci anni di servizio presso la Scuola APM, il direttore Gianfranco Mattalia concluderà per pensionamento il suo rapporto di collaborazione, a lui subentrerà il professor Cristiano Cometto selezionato nel mese di giugno da una commissione specifica istituita per l’occasione.

Il concerto sarà gradita occasione di saluto per il direttore uscente e di benvenuto per la nuova nomina.

Diretti dai giovani musicisti del corso di direzione orchestrale del maestro Renzetti, gli allievi del corso di formazione orchestrale eseguiranno le composizioni da camera di I. Strawinsky (1882-1971), l’ottetto per strumenti a fiato e l’Histoire du Soldat.

A causa delle vigenti restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19 comunichiamo che per accedere al concerto sarà necessaria la prenotazione da effettuare presso la segreteria Scuola APM, telefonando al numero 0175.47031