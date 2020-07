La modella Afef Semmour alla "Taulaluuunga" della Cantina Destefanis di Canale

Una tavola lunga 51 metri tra le vigne della Cantina Destefanis a Canale, tra le colline del Roero. E un'iniziativa creata dal titolare, Federico Destefanis, per far provare un'esperienza e un'emozione alle persone.

Si chiama taulaluuunga e il suo successo è crescente. "Quando ero piccolo mi ricordo che i grandi, per dare l'idea della lunghezza di una tavolata, allungavano la u. E così mi è venuta in mente questa cosa: una cena tra le vigne, tutti seduti al tavolo, realizzato in un unico pezzo, lungo più di 50 metri".

La volontà, spiega ancora Federico, è quella di far vivere alle persone delle emozioni in semplicità, in mezzo alla natura. "Ce n'è un grande bisogno. L'ultima volta è venuta questa bellissima ragazza, Afef Sammour, assieme ad alcuni amici. Non avevo idea di chi fosse. Il nostro scopo non è quello di invitare vip o persone famose. Se vengono siamo contenti, ma il nostro spirito è un altro. Siamo stati contenti e sorpresi quando ci ha fatti finire su Instagram".