La "ricca” settimana di Saluzzo Estate da domani, mercoledì 22 luglio

Saluzzo Estate entra nel vivo con una 7 giorni ricca e articolata, composta di teatro, musica e cinema all'aperto.

In fila: Andrea Scanzi racconta Giorgio Gaber, Assemblea Teatro ricorda Luis Sepulveda con "La gabbianella e il gatto", Piemonte dal Vivo ritorna a Saluzzo.

E poi il cinema all'aperto il mercoledì. Domani, mercoledì 22 luglio alle 21,15 alla ex Caserma Mario Musso all'Arena Fab, il film “18 regali” di Francesco Amato (2020) ad ingresso gratuito.

Il calendario continua venerdì 24 luglio alle 21 in salita al Castello alla Bottega local Tastè bistrot con la “visita sinoira”ovvero:visite guidate alla città alta passeggiando sotto le stelle tra i sapori delle Terre del Monviso. Biglietto + degustazione 10 euro- Prenotazioni: taste.bistrot.eventi@gmail.com

Domenica 26 luglio ore 17.45, in piazza Castello – Castiglia: Mu.Sa.Kids: Musei Saluzzo - Carta inCanta: Laboratorio tra lettura, musica e creatività. 5 euro a bambino. Per info e prenotazione obbligatoria via mail info@itur.it

Alle 18 nella stessa location: Tepore sessions, concertino all'ora dell'aperitivo Gratuito. Prenotazioni: taste.bistrot.eventi@gmail.com.

Alle 21 alla ex Caserma Mario Musso - Arena Fab il concerto di Obiettivo Orchestra con la prenotazione posti da effettuare presso la segreteria Scuola APM, tel. 0175 47031

Lunedì 27 luglio alle 21.30, sempre alla Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab, in collaborazione con Festival Borgate dal Vivo Andrea Scanzi in "E pensare che c’era Giorgio Gaber" Ingresso 12 euro per i primi 342 posti a sedere; ingresso 8 euro dal posto 343 al post 600.

Martedì 28 luglio alle 21.30 ex Caserma Mario Musso - Arena Fab lo spettacolo “Arte”. La piéce fa parte della stagione teatrale 2019/2020 del Cinema Teatro Magda Olivero, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, e posticipato per la pandemia. Gli abbonamenti della stagione teatrale sono validi per questo spettacolo. È possibile prenotare i biglietti inviando una mail a: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it indicando Nome/Cognome/Città/telefono Ingresso 15 euro

Mercoledì 29 luglio alle 21 Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab Assemblea Teatro in "La Gabbianella e il Gatto" scritto da Luis Sepúlveda (Guanda Editore). Ingresso gratuito