All'ospedale Carle di Cuneo solo tre persone ricoverate per Covid, il dottor Del Bono: "Credo che la malattia sia mutata"

All'ospedale Carle di Cuneo si contano, ad oggi, tre persone positive al Covid. Una di queste sarà dimessa oggi.

Ne sono passati, nei 156 letti attivati tra le due sedi ospedaliere di Cuneo, oltre 400. Degenze ordinarie. In terapia intensiva (21 posti dedicati al Covid) sono stati circa 80 i ricoverati.

A "dare i numeri" è il dottor Valerio Del Bono, primario di Malattie infettive dell'ospedale di Cuneo. "Se dovessimo affrontare una seconda ondata - assicura - saremo pronti. Non ho la sfera di cristallo, ma mi sento di dire che, se ci dovesse essere, sarà molto diversa".

Il dottor Del Bono è un clinico. Categoria che, nelle ultime settimane, è stata bacchettata più volte dai virologi, visti invece, da chi è a contatto con i malati, come dei "topi da laboratorio".

"Io credo che la verità stia nel mezzo. Da quanto ho potuto vedere in questi mesi, la malattia sembra mutata, già dal mese di maggio. Lo stiamo vedendo in tanti ospedali italiani. Non ci sono più i casi di marzo e aprile. Ma soprattutto, sappiamo cosa fare: diagnosi precoci, percorsi differenziati".

Del Bono ricorda le drammatiche settimane di marzo e della prima metà di aprile: "Per tutti noi è stato davvero impegnativo. Il personale ha risposto in maniera eccezionale. Dai medici agli infermieri agli OSS, tutti hanno fatto il loro dovere senza mai lamentarsi. Hanno davvero lavorato senza sosta. La cosa che mi farebbe più paura, nel caso di una seconda ondata, sarebbe proprio la tenuta del personale".

Da 35 anni in prima linea nel campo delle malattie infettive, Del Bono sottolinea come la grande difficoltà causata dal Covid sia stata la necessità di riorganizzare tutti i reparti e la logistica dell'ospedale. E poi c'era la paura: "Non sono un eroe ma non ho mai avuto paura per me. Ero invece preoccupato per il personale, ma i casi di contagio da noi sono stati bassissimi".

Sulla gestione regionale dell'emergenza: "Qualche critica può starci, ma io credo che il Piemonte abbia fatto bene. Non lo dico io, lo dicono i numeri, se letti in modo lucido. La gestione nelle prime settimane è stata davvero complicata. Modificare tutti i protocolli, i percorsi e la modalità di gestione dei pazienti in un momento di così grande confusione non è stato per nulla facile".

Poi evidenzia la grandissima generosità da parte dei cittadini nei confronti del personale sanitario: "Ci portavano di tutto. Inizialmente temevo che saremmo tutti dimagriti molto, chiusi in quegli scafandri. Ma non è stato possibile, anzi! Penso alle cose buonissime che arrivavano ogni giorno, ai piatti della signora Pina, ma non solo! L'affetto che abbiamo sentito è stato enorme!"