Prima edizione, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, del TG Salute e Dintorni, il telegiornale dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e dell’AslCn1.

Tanti i temi trattati in questa nuova edizione: tutte le regole per accedere in ospedali e ambulatori; l’appello dei medici a non interrompere le cure; nuove certificazioni europee per la sanità cuneese; l’ambulatorio per bambini con disordini dei deglutizione in ospedale a Savigliano; i 60 anni dell’ospedale di Cuneo.