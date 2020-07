Sanità: anche a Ormea e Roburent l'assistenza estiva per i non residenti

Dal 3 al 23 agosto sarà attivo il Servizio di Assistenza Sanitaria estiva presso il Comune di Ormea negli ambulatori del Distretto SUD EST. In tale periodo l’assistenza sanitaria ai non residenti sarà assicurata nelle ore diurne dai medici di Medicina Generale convenzionati e operanti nel comune dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali sarà operativo, come di consueto, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica tel. 848 817 817).

A Roburent (frazione San Giacomo) il servizio di Assistenza Sanitaria estiva ai non residenti sarà invece attivo dal 10 al 28 agosto, presso l’ambulatorio comunale (via Uranio 9).

L'attività si svolgerà in orario diurno dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali sarà operativo, come di consueto, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica telefono 848 817 817).

Alla luce delle raccomandazioni e delle disposizioni in vigore a fini di prevenzione dall'infezione da COVID-19, sia nel caso di visite ambulatoriali che di visite domiciliari, gli utenti dovranno rivolgersi sempre preventivamente per via telefonica al medico di famiglia, con il quale si concorderanno le modalità di presa in carico. In ogni caso non è possibile recarsi direttamente presso gli Studi medici di uno qualsiasi dei Sanitari presenti in zona senza aver prima contattato telefonicamente il medico.

Nelle ore notturne l’assistenza sanitaria sarà garantita dai medici del Servizio di Continuità Assistenziale dal lunedì alla domenica (ex Guardia Medica tel. 848 817 817) dalle ore 20,00 alle ore 8,00.