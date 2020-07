Il sindaco di Busca: "Ci faremo carico di tutte le spese per l'adeguamento dei servizi scolastici alle nuove misure"

“Ci sono stati richiesti – precisa l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso – alcuni piccoli interventi edilizi e logistici e l’acquisto di alcuni arredi che permetteranno il rientro secondo le linee guida sul distanziamento. Per quanto riguarda il trasporto, il cambiamento riguarda l’uso delle mascherine, più complessa la situazione per la mensa, per cui non si hanno indicazioni precise. Le iscrizioni ai due servizi sono comunque aperte e si devono effettuare in Comune entro il 21 agosto”.



“Gli iscritti alla mensa – aggiunge Rosso - potrebbero raddoppiare per via della novità importante del prossimo anno scolastico a Busca, cioè il passaggio alla settimana breve e, con le possibili nuove norme sul distanziamento, occorre pensare a nuovi locali da destinare a questo servizio. Dobbiamo tuttavia riservarci, qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste, di procedere secondo un ordine di priorità, a cominciare dalla disabilità e di seguito a genitori lavoratori, residenti in frazioni, ordine cronologico”.



Ancora incerti modalità e orari della scuola dell'infanzia, perché ad oggi non sono state pubblicate le relative linee guida.



“La decisione della settimana breve – precisa il dirigente Martini - è stata presa in seguito al parere favorevole dell’83,30% delle famiglie buschesi e riguarda tutti i plessi dell'Istituto. Stiamo mandando alle famiglie una prima lettera di spiegazione sul rientro. Intanto possiamo dire, grazie alla massima collaborazione e disponibilità di amministratori e dipendenti comunali, che le lezioni si svolgeranno nei rispettivi plessi scolastici nei quali sono scritti le alunne e gli alunni, senza variazioni. Gli alunni non potranno però spostarsi dalla classe assegnata durante tutto l'orario di permanenza nella scuola, in osservanza alle linee guida. Per quanto concerne le misure di igiene e sicurezza, i docenti e gli operatori scolastici sono già in parte formati sulle misure sanitarie da adottare e un’ulteriore formazione avverrà a fine agosto. Inoltre, durante la settimana antecedente l'avvio della scuola, dal 7 al 11 settembre, saranno organizzati incontri con gli alunni divisi a piccoli gruppi, per fornire indicazioni sugli spostamenti interni, sull' uso delle mascherine, sull'uso dei servizi e su ogni altra forma di prevenzione da adottare. Saranno anche organizzati alcuni incontri con le famiglie, in orario preserale. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito, diramate tramite e-mail e con la collaborazione dei rappresentanti di classe. Sottolineo che le indicazioni fornite ora potrebbero subire variazioni in seguito all'evolversi della pandemia”.



Gli orari del prossimo anno scolastico

Nella scuola primaria capoluogo l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12:45 con rientri il martedì e il giovedì dalle ore 14 alle ore 16:15.

Nella scuola primaria di Castelletto l'orario è il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:05 alle 12:35; il martedì e giovedì dalle ore 8:05 alle 12:45 con rientri al pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 14:15 alle 16:30.

Nella scuola primaria di San Chiaffredo l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 8:09 alle 12:45; il martedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30.

Nella scuola primaria di primo grado con tempo normale l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 7:50 alle 13:20.

Nella scuola primaria di primo grado ad indirizzo musicale l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 7:50 alle 13:20 e il martedì dalle 14,45 alle 16,45.

Nella scuola primaria di primo grado a tempo prolungato l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 7:50 alle 13:20 e il martedì e giovedì dalle 14,45 alle 16,45.



Il calendario delle attività pomeridiane previste per il completamento dell'orario della scuola secondaria di primo grado, ossia due settimane intensive in corso d'anno, sarà comunicato entro il 30 settembre.



L’orario scuola dell'infanzia, poiché per ora non sono state pubblicate le linee guida, sarà comunicato non appena possibile sul sito internet della scuola.