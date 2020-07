Corneliano, Comune mette in guardia: "Dopo periodo di tregua nuovo caso di contagio in paese"

"Con rammarico comunichiamo che, dopo un periodo di tregua, nel nostro paese abbiamo un nuovo caso di Covid-19".

E’ quanto si legge in un documento diffuso oggi dall’Amministrazione comunale di Corneliano d’Alba, che ha ritenuto di informare della circostanza i propri cittadini "non per creare allarmismo, ma per invitarvi a continuare a rispettare le regole, al fine di evitare un’ulteriore diffusione del contagio".

Si raccomanda quindi "l’uso della mascherina, la pulizia delle mani e il divieto di assembramenti".