Baseball: Per il JFK Baseball Mondovì il bilancio dell’ultimo weekend si chiude con una vittoria e una sconfitta

Bilancio agrodolce per il JFK Baseball Mondovì negli impegni dell’ultimo weekend. I sorrisi sono arrivati dalla formazione “Under 15 Bruno Gomme” che, sul campo del Fossano hanno superato i pari età padroni di casa con il punteggio di 12-13. Il tecnico Zuniga ha mandato in campo i seguenti giocatori interni: Calcagno, Scarrone, Tarantino, Rosso, Isetta e Frazzo. In campo esterno, invece, si sono alternati Sinare, Chiara, Sciandra e i fratelli Rossano.

I giovanissimi dell’Under 15 domenica prossima saranno impegnati nella delicata trasferta di Cairo Montenotte. Seconda sconfitta stagionale per i ragazzi del JFK di serie C, che tornano da Sanremo con una sconfitta giunta al fotofinish. Un passo falso al termine di una gara bella e avvincente, tra due squadre giovani ma capaci di giocare un ottimo baseball. I monregalesi erano riusciti a portarsi in vantaggio sul 3-2, ma nel finale, proprio quando la partita sembrava già indirizzata verso la vittoria del Mondovì, si registrava la reazione dei padroni di casa che sfruttando alcuni errori difensivi dei monregalesi piazzavano un filotto di 3 punti consecutivi.

Il risultato finale di 5-4 premiava la formazione ligure e lasciava la JFK con tanto amaro in bocca. Da segnalare per il Mondovì l’esordio stagionale del rookie Enrico Cella. Al termine delle tre partite di andata del girone C di serie C la classifica è alquanto stretta con Sanremo e Brothers in testa con due vittorie, seguite da Mondovì e Cairese con un solo successo. Domenica intanto è previsto l’ultimo impegno prima della sosta estiva, con la formazione monregalese che ospiterà il Brothers per la prima giornata di ritorno.