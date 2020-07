Visit Saluzzo è la nuova pagina Facebook delle informazioni turistiche del Comune

Visit Saluzzo. E’ la nuova denominazione della pagina Facebook di informazioni turistiche del Comune di Saluzzo. In precedenza il nome era “Saluzzo mi piace”.

La novità è stata messa in atto nell’ambito della riorganizzazione dell’ufficio Iat di piazza Risorgimento (affidato da inizio luglio al tour operator Insite tours), della nuova gestione dei musei (con la società Itur) e dopo la realizzazione del nuovo logo “Visit Saluzzo” che d’ora in avanti caratterizzerà tutte le iniziative e le pubblicazioni di carattere turistico della città.

La pagina Facebook “Visit Saluzzo” è la vetrina delle iniziative e degli appuntamenti che si svolgono nel territorio comunale e nei dintorni. Fornisce informazioni costantemente aggiornate, curiosità, pubblica gli appuntamenti dei fine settimana, e il personale che ne cura la redazione risponde in tempo reale anche sulla chat e ai commenti.Inoltre, è in fase di realizzazione il nuovo sito web che anch’esso avrà la denominazione “Visit Saluzzo” e che sostituirà la pagina “Saluzzo turistica”. Sarà formata da una sezione sugli appuntamenti e sugli eventi cittadini e avrà schede e spiegazioni sui monumenti, sulle bellezze saluzzesi e sugli itinerari per i visitatori. E’ previsto che sia on line in autunno.Al sito internet “Visit Saluzzo” si affiancherà quello “Visit Terres Monviso” che è in fase di elaborazione all’interno del progetto europeo “Terres Monviso” e che servirà da punto di riferimento per chi vuole conoscere le vallate alpine ai piedi del Monviso e di cui Saluzzo è il baricentro geografico e il polo di attrazione per i servizi.

Anche questa pagina web dovrebbe essere varata fra settembre ed ottobre. Altre iniziative, sia sui social che sul web, sono allo studio del Comune di Saluzzo insieme a tutti i soggetti partner del progetto di valorizzazione turistica della destinazione Moviso, avviato negli anni scorsi