Notturni sulla strada romantica delle Langhe e del Roero

Il programma completo e tutte le informazioni on line su www.turismoinlanga.it e www.stradaromantica.it. - L’Associazione Turismo in Langa propone per il mese di agosto l’iniziativa “Notturni sulla Strada Romantica”, evento che gode del sostegno della “Strada Romantica delle Langhe e del Roero” e della Fondazione CRC, e del patrocinio dell’ “Ecomuseo delle Rocche del Roero”; l’iniziativa ricalca un format del tutto simile a quanto già proposto durante tutta l’estate proprio da quest’ultimo, i “Notturni sulle Rocche”, con grande successo di pubblico. Si tratta di cinque appuntamenti – Martedì 4 agosto a Neive, Venerdì 7 agosto a Vezza, Martedì 11 agosto a Camerana, Venerdì 14 agosto a Murazzano e Martedì 18 agosto a Sinio – ognuno dei quali tocca una delle tappe panoramiche della “Strada Romantica”: i partecipanti sono attesi alle ore 20:45 (partenza alle 21:00) nella piazza principale o in altro luogo previsto dall’organizzazione e, muniti di torcia a pile e scarpe comode, dovranno percorrere un tratto di strada tra le vie del borgo e tra i suggestivi vigneti delle colline di Langa e Roero, patrimonio UNESCO. Per via delle norme anti-Covid quest’anno non sarà possibile realizzare la consueta animazione sulla tappa romantica (meta intermedia della passeggiata) e la degustazione finale di prodotti locali; tuttavia, al termine del percorso, gli spettatori potranno assistere ad una coinvolgente performance realizzata dal giovane attore albese Paolo Tibaldi. Ogni appuntamento sarà composto, infatti, da una serie di narrazioni/favole, nella forma della vijà (veglia notturna di tradizione popolare), apparentemente scomparsa, talvolta coinvolgendo la lingua stessa che ha permesso di tessere il tessuto sociale di Langhe e Roero: il piemontese.

Le serate saranno collegate tra loro da un tema, per aiutare i partecipanti ad immergersi completamente nell’atmosfera che li circonda. Blu, Rosso, Giallo, Verde, Nero e Bianco: ogni colore ha una storia, un’origine proprio presso la natura. Il pubblico percorrerà così una strada romantica nella suggestiva natura collinare abbandonandosi all’ascolto di antiche favole animate alternate a divertissement sul significato dei colori. Si inizierà a Neive martedì 4 agosto, alle 21.00 con “C’era una volta…Blu”. Al termine della passeggiata si assisterà allo spettacolo legato al colore della serata realizzato da Paolo Tibaldi. Il ritrovo sarà in Piazza Italia, da dove si partirà per una camminata che si snoda tra le verdi colline e il centro storico di un paese di origini romane della Langa. Il percorso è facile e di media lunghezza. La seconda tappa vedrà protagonista Vezza d’Alba, venerdì 7 agosto alle 21.00 con “C’era una volta…Rosso”. Al termine della passeggiata si svolgerà il consueto spettacolo. Il ritrovo sarà presso il Centro Sportivo di Borgonuovo, in via Salerio 19, da dove si partirà alla volta delle celebri Rocche, tipiche del panorama roerino. Il percorso è facile e di media lunghezza.

L’iniziativa proseguirà poi tra le colline di Camerana, martedì 11 agosto alle 21 con “C’era una volta…Giallo”. Il ritrovo sarà presso la Torre Medievale (Borgata Villa) e seguirà una passeggiata durante la quale sarà possibile immergersi nei rigogliosi boschi dell’Alta Langa. Al termine è in programma una performance che vede come protagoniste alcune favole locali collegate al colore della serata. Il percorso sarà di media lunghezza e media difficoltà. La quarta tappa avrà luogo a Murazzano, venerdì 14 agosto alle 21 con “C’era una volta…Verde”. Il ritrovo sarà in Piazza Umberto I e il percorso, di media difficoltà e lunghezza, si snoderà tra le colline dell’Alta Langa e gli eleganti edifici siti nel paese. Al termine è previsto, come per le altre tappe, uno spettacolo inerente alle favole contadine locali. Per concludere la sessione dei “Notturni sulla Strada Romantica 2020”, martedì 18 agosto a Sinio verrà proposta “C’era una volta…Nero e Bianco”.

Si partirà dal Campo Sportivo (Str. Carlo Coccio, Loc. Fontanette) alla volta delle colline e dei caratteristici vigneti di Dolcetto e Barolo. Al termine è prevista l’interpretazione di scene narrate dell’attore Paolo Tibaldi. Il percorso è di difficoltà e lunghezza medio/elevata. Il costo di partecipazione ai Notturni sulla Strada Romantica è di 6 euro a persona (gratuito sotto i 10 anni), animazione compresa. La prenotazione è obbligatoria, per gestire al meglio le distanze e il rispetto delle norme anti Covid-19. In caso di forte maltempo la passeggiata sarà annullata o rimandata. Per dettagli, informazioni e prenotazioni contattare Turismo in Langa: servizi@turismoinlanga.it | 0173 364030 | 391 7617043.