I mercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo le polpette di ceci e zucchini

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA lo zucchino, ortaggio apparentemente modesto, in realtà ha il potenziale per essere una protagonista della tavola. La presenza di un’elevata quantità di acqua, l’elevata digeribilità e il suo scarso apporto calorico rendono lo zucchino l’alleato ideale per le diete ipocaloriche o per chi vuole mantenersi leggero. Altrettanto apprezzabile è la sua versatilità di consumo: infatti può essere servito crudo, fritto, grigliato, cotto al vapore, lessato. Offre inoltre un fiore apprezzatissimo anche ripieno e in pastella. + FOTO PRODOTTO

POLPETTE DI CECI E ZUCCHINI, fritte, al forno, al pomodoro, le polpette possono essere preparate in mille modi, ma rimangono una delle ricette più apprezzate da grandi e piccini. Nate per non sprecare il cibo, sono qui rivisitate in una versione gourmet, nutriente e pur leggera!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi 10 minuti + 15 di cottura Ideale per… la cena Ingredienti (4 persone)

150 g di zucchini chiari

400 g di ceci (già cotti o in scatola)

2 cucchiai di farina tipo 0

Erbe aromatiche q.b. (salvia, erba cipollina)

1 pizzico di sale

Olio evo q.b.

Procedimento 1. Lavate gli zucchini e grattugiateli con una grattugia a fori stretti; 2. Frullate bene i ceci precotti;3. Create l’impasto con gli zucchini grattugiati, i ceci frullati, la farina, le erbe aromatiche e il sale; 4. Con il composto ottenuto, formate delle piccole polpette e adagiatele sopra una teglia da forno ; 5. Aggiungete un filo d’olio evo su ogni polpetta;6. Mettete in forno già caldo a 180°C e cuocete per 15 minuti.

Se avanzano? Ripassatele con della salsa di pomodoro e usatele per condire degli spaghetti veg scolati ben al dente!