Fossano, 54 mila euro a sostegno delle famiglie

Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Fossano a sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli.

54.000 euro verranno inseriti grazie all'impegno della Giunta guidata da Dario Tallone nella variazione di bilancio che verrà portata nel consiglio comunale prossimo del 29 luglio.

Nel dettaglio, su volontà dell'Assessore alle politiche sociali Ivana Tolardo, sono stati impegnati 15.000 euro ad l'integrazione dei buoni pasto alimentari distribuiti in periodo Covid-19. Questi saranno destinati a 76 famiglie fossanesi con persone disabili e potranno essere spesi in negozi della città per generi di prima necessità.

A questi va ad aggiungersi una previsione di spesa di 39.000 euro per il rimborso alle famiglie dei servizi scolastici non usufruiti causa Covid-19.