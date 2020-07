Emissioni inquinanti superiori a quelle previste dalla Ue: blitz della Gdf in alcune società del gruppo FCA

Frode in commercio e installazione di dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione europea. E' sulla base di questa ipotesi investigativa che nella mattinata di oggi sono scattate le perquisizioni - su decreto della Procura di Torino - nei confronti di sei società del gruppo Fca. In sintesi, in condizioni reali di guida, le emissioni inquinanti sarebbero superiori a quelle rilevabili in sede di omologazione. E soprattutto non consentite.