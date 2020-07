Gadget promozionali: aziende e attività commerciali puntano sui calendari personalizzati

Sono sempre più numerose le imprese e le attività commerciali che decidono di puntare sulla diffusione del proprio brand ricorrendo ai gadget personalizzati.

Le ragioni di questo fenomeno sono numerose ed eterogenee, ma di sicuro una delle più importanti può essere individuata nel fatto che questa particolare tipologia di marketing risulti conveniente dal punto di vista economico, soprattutto rispetto ad altre campagne pubblicitarie.

Ovviamente, al risparmio si affianca l’efficacia garantita dalla suddetta strategia promozionale. Infatti, la scelta di distribuire articoli utili tra dipendenti, partner e clienti assicura ad aziende e realtà commerciali il loro sicuro riutilizzo, in molteplici contesti.

Per questo è importante scegliere gli oggetti giusti, che possano rivelarsi realmente necessari per il destinatario. Una priorità che si sta traducendo in concreto nel successo sempre maggiore di gadget come i calendari personalizzati, che rappresentano da sempre un omaggio molto gradito in modo trasversale.



Calendari personalizzati: quale modello scegliere?

Questi articoli vengono realizzati puntualmente da imprese e attività commerciali in previsione del nuovo anno, così da regalarli ai propri clienti dopo un acquisto effettuato, oppure ai dipendenti per aggiornare l’arredamento dell’ufficio con un articolo brandizzato.

Guardando alla varietà dei modelli disponibili, è senza dubbio possibile affermare come i calendari olandesi siano i più richiesti dalle realtà commerciali, insieme con i modelli silhouette, per cui è possibile richiedere una personalizzazione che permetta di riportare i principali dati della propria attività, come per esempio i contatti, l’indirizzo della sede fisica e, altrettanto indispensabile al giorno d’oggi, quello del sito web ufficiale.

Per quello che riguarda le aziende, invece, risultano più gettonati i calendari da tavolo, ma anche i trittici: modelli da parete dove su ogni pagina sono riportati tre mesi dell’anno. Risulta senza dubbio la soluzione perfetta per tutti i dipendenti che devono costantemente avere una visione d’insieme dei propri impegni, guardando anche a quelli passati e futuri.

A prescindere dal modello prescelto, i servizi di stampa permettono di optare per una personalizzazione completa, che va a interessare anche dimensioni, colori e grafica del calendario. In questo modo, sarà possibile per le imprese creare oggetti accattivanti, in grado di risaltare in qualsiasi tipo di ambiente.

Le attività commerciali, inoltre, spesso richiedono anche di arricchire i calendari con elementi fotografici attinenti alla propria realtà, così da ottenere un articolo in tutto e per tutto originale, ma anche familiare per il cliente, rendendolo così perfetto per un contesto domestico.



Creare calendari personalizzati con i servizi di stampa online

Scegliere di diffondere il proprio brand o promuovere i propri servizi con i gadget personalizzati è una strategia efficace a condizione che ci si affidi a realtà del settore affidabili, in grado di garantire sulla qualità dei materiali degli articoli proposti e sull’efficacia delle tecniche di stampa messe a disposizione per la personalizzazione.

Soltanto in questo modo si avrà la certezza di ottenere calendari brandizzati resistenti ed esteticamente gradevoli, che potranno essere apprezzati e sfruttati dai destinatari dell’omaggio.

È possibile allora ricorrere a portali di servizi di stampa online gestiti da team altamente qualificati, come per esempio Stampasi, che presenta un sito intuitivo, di facile consultazione, in cui vengono forniti tutti i dettagli dei gadget proposti e vengono messe a disposizione degli utenti numerose possibilità di personalizzazione.

In questo modo, aziende e attività commerciali saranno in grado di individuare in tempi rapidi il calendario che meglio si adatta alle proprie esigenze e potranno inserire direttamente online tutte le loro necessità in merito alla customizzazione del prodotto.