Organizzare un evento a Roma: il rapporto fra allestimento e location

Quando si organizza un evento, la location è un punto molto importante dell’organizzazione: un party bellissimo in un ambiente non adatto, rovina il lavoro di tutti, oltre a banalizzare l’evento in sé allontanando l’attenzione dal suo scopo, qualsiasi esso sia.

Si potrebbe pensare che in una città come Roma l’allestimento risulti molto facile, se non addirittura poco utile, ma in realtà non è affatto così. Nonostante la città eterna offra un numero elevato di ville, locali, ristoranti da utilizzare come location, una buona agenzia farà sempre in modo di allestire in maniera impeccabile il luogo dell’evento.

Ricordiamo che ci sono nuove norme di sicurezza da seguire, che vanno tenute in considerazione: la distanza di sicurezza, le mascherine, l’igienizzazione e le regole ben scritte all’esterno. Per quanto riguarda lo staff, va appositamente formato affinché faccia rispettare le norme di sicurezza; sarà lo staff a servire il cibo dal buffet, visto che non è permesso agli avventori toccarlo per ovvi motivi di igiene e prevenzione.

Roma è una location perfetta naturale

Ogni posto che sceglierete per il vostro evento, sarà bellissimo ed avrà una sua storia alle spalle. La bravura di un’agenzia di eventi a Roma consiste nel valorizzare l’anima di una location, esaltare il suo passato e rendere il luogo perfetto per ogni occasione.

L’avere tanta storia da raccontare non dev’essere un problema, ma un vantaggio, una carta da giocare al momento giusto. Non è facile, indubbiamente, per questo non è un lavoro adatto a tutti. Servono dedizione, esperienza e capacità. Le magnifiche ville che popolano la città, sono come tele bianche su cui si può dipingere qualsiasi cosa, basta avere una visione a tutto tondo, andare oltre e saper interpretare quello che il cliente vuole ancora prima che lo metta a fuoco da solo.

L’allestimento di un evento in cosa consiste?

Un’agenzia che organizza eventi sa benissimo che allestirne uno, significa adattarlo alla location stessa e non viceversa. I professionisti del mestiere non solo forniranno arredamento, ma prima di tutto, progetteranno l’evento e il suo allestimento assieme al cliente, tenendo conto di ogni piccolo dettaglio. Nulla è lasciato al caso, tutto sarà analizzato nei minimi particolari per avere l’evento perfetto: ciò che il cliente ha in mente, viene trasformato in realtà.

L’allestimento implica, tra le altre cose, montare palcoscenici, passerelle, impianto elettrico, e tutto ciò che si renda necessario a seconda della tipologia di evento, che può essere di vari tipi: interno, esterno, su un tema specifico che può implicare particolari giochi di luci, o arredamenti di un certo tipo; si può trattare di una sfilata come di una festa patronale, ma un’agenzia seria non tralascerà mai nessun dettaglio. Ogni evento dev’essere perfetto, impeccabile e ben progettato.

Il personale è un elemento che fa la differenza.

In un evento il personale è fondamentale. Spesso le stesse persone si trovano a dover far fronte a più incarichi, e per questo è indispensabile avere uno staff preparato su più fronti: per quanto si curi ogni dettaglio, l’imprevisto è dietro l’angolo, motivo in più per cui del personale preparato, e formato per ogni evenienza, risulta indispensabile.

Questi i ruoli dello staff di un’agenzia:

Hostess, steward, volantinaggio ecc.

Barman, maître de sala, cuochi ecc.

Guide turistiche, fotografi, interpreti, traduttori ecc.

Personale d’animazione

Buttafuori, bodyguard, sorveglianza

Artisti, come cantanti, ballerini, musicisti ecc.

La poliedricità è un elemento importante per chi decide di far parte dello staff di un’agenzia che organizza eventi: bisogna saper affrontare l’imprevisto, essere organizzati e avere una buona dimestichezza con l’informatica. A parte la formazione, è altrettanto importante che il personale sia affiatato e soddisfatto: è risaputo che un buon ambiente di lavoro rende lo staff più soddisfatto e felice di adempiere ai propri compiti. Educazione e cordialità sono elementi indispensabili da entrambe le parti.

Al giorno d’oggi un staff che parli più lingue, è quasi obbligatorio: capita spesso che ad eventi tanto privati quanto pubblici, siano presenti invitati di più nazionalità che possono trovarsi in difficoltà per le cose più banali, come trovare i servizi o cercare una sala specifica.

Se dovete organizzare un evento, guardate anche a questi aspetti: il personale a cui l’agenzia si affida è un biglietto da visita importante così come l’allestimento della location e la sua valorizzazione e commistione con l’evento.