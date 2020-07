Su La7 e su Facebook Ghisolfi e Villarosa si confermano reciproca stima

Tira aria di intesa fra il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi e il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa. Nel corso della puntata di martedì appena trascorso, all'interno dell'edizione estiva del programma L'Aria che Tira, condotto dal giornalista Francesco Magnani e andato in onda sulla 7 a mezzogiorno, il rappresentante italiano nel Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio e il vice grillino del ministro Roberto Gualtieri si sono confrontati sui decreti a oggi approvati dal Governo Conte per cercare di fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese strette da quattro mesi di quarantena e di blocco di ogni attività economica (eccezion fatta per la distribuzione alimentare e le farmacie).

Ghisolfi ha ribadito come il settore bancario abbia agito con tempestività, rispetto alla crisi epocale tuttora in atto, nonostante alcune evidenti complicazioni dei decreti Cura Italia e Liquidità (che infatti sono stati riscritti in sede di conversione in legge), varando in totale autonomia, e nel rapporto diretto con la Clientela, un numero record di moratorie che in questi ultimi mesi hanno concentrato un lavoro di sospensione delle rate dei mutui il cui impatto positivo sul sistema economico e sulla salvaguardia del credito corrisponde a 25 anni di interventi ordinari.