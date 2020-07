Tipologie di adattamenti dei veicoli alle esigenze di persone disabili

La ditta Olmedo s.p.a. è considerata un'azienda leader nella produzione di veicoli speciali per la mobilità delle persone disabili, sia in grado di condurre un mezzo sia unicamente trasportabili. Grazie a un'esperienza pluriennale e all'impiego di professionisti particolarmente competenti in questo settore, l'azienda è in grado di realizzare modifiche personalizzate sulle vetture, allo scopo di offrire prestazioni d'elevato livello e il massimo comfort ai disabili.

Indice

Modifiche realizzate per il trasporto di persone con handicap motorio Allestimenti per auto disabili

Modifiche realizzate per il trasporto di persone con handicap motorio

Gli obiettivi che da sempre si pone l'azienda Olmedo sono orientati sul miglioramento della qualità di vita delle persone con handicap motorio, per agevolare i loro spostamenti sia in autonomia che assistiti. Le auto modificate, tutte visibili sul portale www.olmedospa.it si caratterizzano per consentire una convivenza ottimale con persone sane, in modo tale da evitare la ghettizzazione a cui i disabili sono spesso costretti.



Infatti i mezzi realizzati in questa azienda sono progettati in modo tale da consentire l'inserimento delle carrozzelle in abitacoli ampi e spaziosi, dove sono presenti anche sedili per persone sane. Oltre agli innovativi sistemi di carico delle sedie a rotelle mediante pianali ribassati e brevettati e accanto ai rivoluzionari sistemi di ancoraggio a scomparsa, la ditta produce allestimenti che consentono un accesso completamente autonomo dei disabili fino alla cabina di guida di fianco al conducente. La presenza di sedili rotanti facilmente sganciabili permette ai portatori di handicap motorio di venire alloggiati di fianco a persone sane, per offrire l'opportunità di spostamenti comunitari.



L'allestimento "Runner" che è disponibile su alcuni modelli di veicoli, prevede un pianale ribassato sviluppato su un mezzo multi-space con una capienza fino a 9 posti, una prestazione assolutamente rivoluzionaria.

Grazie al sistema "Flexi Ramp" è possibile caricare con estrema semplicità la carrozzella sul pianale dell'auto, consentendo al disabile di non subire troppe manovre di spostamento. In sua assenza a bordo, il sistema è strutturato in maniera tale da garantire il massimo comfort grazie all'elevata spaziosità, con una facilità di guida mai realizzata finora su veicoli con pianale ribassato.



Particolarmente interessante è anche l'esclusivo pianale "Flexi Curve" che consente di stivare la carrozzella nell'apposita area permettendo al disabile di assumere una postura personalizzata secondo il senso di marcia. In qualsiasi stato di posizionamento, la movimentazione della rampa è resa possibile da un sistema brevettato da Olmedo s.p.a, che solleva gli operatori dalla necessità di interventi particolarmente faticosi.

Allestimenti per auto disabili

Il sistema "Chair Topper" è un innovativo allestimento realizzato dall'azienda, che permette di caricare una carrozzella di tipo pieghevole su un apposito box fissato sul tetto del veicolo. L'apertura e la chiusura del box così come la movimentazione della sedia a rotelle vengono azionate elettricamente mediante un telecomando oppure attraverso il sistema "Icarus", un'app per smartphone. Tramite questo allestimento, il conducente può stivare la carrozzella pieghevole in completa autonomia, senza nessuna fatica e con la massima sicurezza.



Installabile sulla maggior parte dei veicoli in commercio, Chair Topper può sollevare fino a 20 kg di peso ed è facilmente smontabile senza provocare nessun danno alla carrozzeria. Un'assoluta novità prodotta dalle officine Olmedo s.p.a. è l'allestimento "Triflex Air Bus", che si distingue per un perfetto compromesso tra funzionalità ed estetica. È disponibile un cinturamento della persona in carrozzella attraverso un passaggio dorsale e addominale della fascia, che viene inserito in un terzo punto a parete per la massima sicurezza del trasportato.



A breve disponibile, il pannello "Test and Drive" si conferma come un ulteriore dispositivo di sicurezza qualora venisse a mancare l'ancoraggio della carrozzella, evidenziato dalla presenza di una spia luminosa in grado di segnalare una situazione di pericolo per evitare qualsiasi incidente a bordo. Per il trasporto di più disabili, è stato creato l'allestimento "Safety Bus", che prevede una perfetta razionalizzazione degli spazi disponibili.



Gli accorgimenti tecnici offrono una sicurezza assoluta per il trasporto di persone deambulanti e disabili, che rispetta tutte le direttive europee in materia, grazie a una cintura pretensionata dorsale che garantisce l'ancoraggio di ogni tipo di disabile su carrozzella. Disponibile per veicoli di ampie dimensioni, questo allestimento prevede anche un pratico sistema di stivaggio delle carrozzelle inglobato nella struttura; come sempre viene garantita la massima praticità nell'ancoraggio e nel disancoraggio delle sedie a rotelle, che possono essere manovrate senza alcuna fatica.



Per il trasporto collettivo (oltre i 9 posti), Olmedo ha creato allestimenti per mini bus dotati di una speciale pedana esterna sotto il pianale, che ottimizza gli spazi nel vano passeggeri. Sempre attente agli standard di comfort, di sicurezza, di praticità e di stile, le tecnologie applicate dall'azienda consentono realizzazioni per persone con handicap motorio, applicabili anche sui camper. Recentemente è stato prodotto anche il primo mini camper Olmedo, per offrire ai disabili l'opportunità di sperimentare nuove avventure in assoluta autonomia, mantenendo inalterata la convivenza tra persone sane e disabili.