A Cervere inizia la musica: domani in concerto all'Anfiteatro dell'Anima ci sarà Daniele Silvestri

Primo grande concerto all'Anima Festival di Cervere. L'appuntamento è domani sera, 23 luglio, quando sul palco dell’Anfiteatro dell’Anima sarà protagonista uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano: Daniele Silvestri.

Con Daniele saliranno sul palco i sette eccezionali musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

Le prevendite per il nuovo La cosa giusta TOUR 2020, prodotto e organizzato da OTR Live, sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA SCALETTA a Fossano in via Roma 157 Prezzo dei biglietti a partire da 30 euro.

Il 24 luglio ci saranno i Nomadi, che hanno deciso di continuare il tour con i “teatri all’aperto”. Il modo, l’unico possibile, per non far morire la musica in questo difcile 2020, è continuare con i concerti dal vivo, seppur in maniera ridimensionata.

Da oltre mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale che unisce artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare perché non possono non farlo, per tutti gli operatori che sono dietro le quinte, per i fan, per la musica.

I concerti inizieranno alle 21.30

Ricordiamo che tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito www.animafestival.it

Ricca la programmazione cinematografica della prossima settimana:

28/7 - Bohemian Rapsody di Bryan Singer. Grande successo di botteghino per il biopic di Freddy Mercury e dei suoi Queen: tra hard rock, ambiguità e storie d’amore.

29/7 - Ray di Taylor Hackford. La vita e le opere di uno dei geni assoluti della musica del’900: Ray Charles

30/7 - Nosferatu il Vampiro di Friedrich Murnau con sonorizzazione dal vivo a cura di Supershock. Un classicismo del cinema muto, padre nobile della tradizione cinematograca horror, proposto con le musiche dal vivo dei Super-schock, specialisti nella sonorizzazione di pellicole del muto.

In concerto ci saranno Eugenio in Via di Gioia lunedì 27 luglio (euro 23 + prevendita) e i Modena City Ramblers il prossimo venerdì 31 (20,70 + prevendita).

Vista l'Emergenza Covid-19 attualmente in corso vi preghiamo di prestare attenzione alle seguenti regole:

- portare con se' ed utilizzare la mascherina;

- usare il gel lavamani che trovate all'interno dell'area concerti;

- evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt;

- per accedere all'area dell'Anfiteatro raccoglieremo (ai soli fini del Covid-19) il vostro nome e numero di telefono.

Siete pregati di scaricare e stampare il modulo da consegnare alla cassa per evitare code ed assembramenti. Potete scaricare il modulo direttamente da qui:http://www.animafestival.it/firma-covid-19.pdf

