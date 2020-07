Alba: per il progetto "Grazie" di Collisioni Manu Chao in concerto in piazza Cagnasso

In seguito alla delusione che ha colto migliaia di spettatori all’annuncio della cancellazione della dodicesima edizione di Collisioni, il festival Agrirock non è riuscito a star fermo, e ha immaginato in questi mesi in che modo la musica avrebbe potuto dare un contributo concreto per tutti coloro che hanno lavorato e sofferto nei mesi più drammatici dell’epidemia.

Collisioni ha trovato nella Città di Alba, nella Banca d’Alba e in altri partner istituzionali del festival il sostegno per poter realizzare questo sogno. E così per dare un contributo concreto e per lanciare un messaggio tangibile di speranza e di ripartenza, è nata l’idea del progetto "Grazie", un evento ad hoc rivolto a specifiche categorie di lavoratori, creato per ringraziare chi ha permesso al Paese di andare avanti. Per alcune serate sarà la musica a mettersi al loro servizio e a lavorare.

Il cantautore Manu Chao ha fatto il regalo più grande, accettando di essere ad Alba per testimoniare con il suo concerto la vicinanza della musica internazionale al popolo italiano, che per primo ha conosciuto il dramma che oggi sta colpendo l’America Latina. Cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Si esibirà in concerto mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 in Piazza Cagnasso ad Alba con il suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo - Manu Chao Acustico”.

A breve verrà annunciato il programma delle serate della rassegna, per una città che ha voglia di ripartire, senza abbassare la guardia, nel pieno rispetto delle normative vigenti per combattere la diffusione del Covid.

Potranno accedere all’evento - gratuito - i medici, gli infermieri, le persone addette alle pulizie degli ospedali, ma anche le cassiere, i camionisti, i farmacisti, i volontari, i membri delle forze dell’ordine e della protezione civile, e tutti coloro che hanno lavorato nei mesi bui del Covid per aiutare gli altri. I titoli di accesso verranno messi a disposizione dall’organizzazione alle strutture di riferimento delle diverse categorie di lavoratori.