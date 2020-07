Si amplia l’estate fossanese: circa 30 appuntamenti per l’estate che non c’era

È ormai completo il calendario degli eventi fossanesi per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Archiviati con un tutto esaurito i primi due appuntamenti organizzati dalla Fondazione Fossano Musica con i concerti di Magasin du Cafè e Lou Tapage e la prima proiezione proposta dalla Consulta Giovani, è ora pronto un programma che riunisce sotto le torri del Castello eventi per tutti i gusti.

Stesura quasi definitiva perché proprio in queste ore si sta lavorando per raddoppiare il concerto di Francesco Gabbani i cui biglietti sono andati esauriti in poche ore.

Ecco nel dettaglio cosa attenderà i fossanesi in piazza Castello.

LUGLIO 2020

- Giovedì 23 – ore 21.45 – 18 regali – proiezione a cura di Consulta Giovani

- Venerdì 24 – ore 21.15 – Oliver River Gess Band – Concerto a cura della Fondazione Fossano Musica

- Giovedì 30 – ore 21.00 – J’amis d’la Madlana – Concerto a cura del gruppo Alpini di Fossano

- Venerdì 31 – ore 21.15 – Italian Tunes Jazz Band – Produzione Fondazione Fossano Musica

AGOSTO 2020

- Domenica 2 – ore 21.45 – Il piccolo Yeti – Proiezione a cura di Consulta Giovani

- Giovedì 6 – ore 21.45 – L’immortale – Proiezione a cura di Consulta Giovani

- Venerdì 7 – ore 21.15 – Spilimbrass – Concerto a cura della Fondazione Fossano Musica

- Sabato 8 – ore 21.30 – Spettacolo di magia – A cura di Centro Spettacolo Network

- Lunedì 10 – ore 21.30 – Davide Pastorino in concerto – Omaggio a Ennio Morricone

- Giovedì 20 – ore 21.30 – Orchestra Daniele Tarantino – Concerto a cura della SOMS

- Venerdì 21 – ore 21.30 – Le Vibrazioni in concerto – A cura di Anima Festival, Ass.ne Culturale Arturo Toscanini

- Sabato 22 – ore 21.30 – Francesco Gabbani in concerto – A cura di Anima Festival, Ass.ne Culturale Arturo Toscanini

- Mercoledì 26 – ore 21.30 – Elettra Lamborghini in concerto - A cura di Anima Festival, Ass.ne Culturale Arturo Toscanini

- Venerdì 28 – ore 21.15 – La Musica Salva La vita – Produzione Fondazione Fossano Musica

- Sabato 29 – ore 21-15 – A Cappella Day (Cluster + Voxes) – A cura di Fondazione Fossano Musica

- Domenica 30 – ore 21.30 – La notte delle torri – A cura di Centro Spettacolo Network

SETTEMBRE 2020

- Martedì 1 – ore 21.30 – Shiva in concerto - A cura di Anima Festival, Ass.ne Culturale Arturo Toscanini

- Venerdì 4 – ore 21.15 – FFM Big Band – Una produzione Fondazione Fossano Musica

- Sabato 5 – ore 21.30 – Guè Pequeno A cura di Anima Festival, Ass.ne Culturale Arturo Toscanini

- Domenica 6 – ore 21.15 – Una vita da cantautore, concerto dei finalisti – Una produzione Fondazione Fossano Musica

- Venerdì 11 – ore 21.15 – Orchestra FFM Classica, direttore M° Julius Kalmar – Una produzione Fondazione Fossano Musica

- Sabato 12 – ore 21.15 – Footprints – Concerto a cura della Fondazione Fossano Musica

- Domenica 13 – ore 21.30 – Filarmonica Arrigo Boito

- Venerdì 18 – ore 21.30 – Spettacolo per bambini – A cura di Centro Spettacolo Network

- Sabato 19 – ore 21.30 - Sfilata di moda – A cura di Centro Spettacolo Network

- Domenica 27 – ore 21.30 – Serata sosia – A cura di Fiandrino Santina