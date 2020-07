Un successo la prima serata del Cinema all'Aperto in Piazza Castello a Fossano

Grande successo di pubblico domenica 19 luglio per la prima serata del Cinema all'Aperto in Piazza Castello organizzato dalla Consulta Giovani della città di Fossano in collaborazione con l'Assesorato alla cultura della città di Fossano.



Soddisfazione per il primo cittadino Dario Tallone, l'Assessore Ivana Tolardo e il presidente della Consulta Giovani della città Marco Primatesta.

«Era il primo evento organizzato dopo la costituzione della Consulta e nemmeno noi ci aspettavamo un pubblico così numeroso. Vedere così tanta gente e sentire la vicinanza della città a noi giovani ci è servito come stimolo per continuare a lavorare ancora più intensamente per le altre serate di Cinema all'Aperto. Un doveroso ringraziamento va a Cinedehors e all'Amministrazione Comunale che era rappresentata in piazza dal Sindaco Tallone e dagli assessori Paesante, Tolardo e Rattalino» il commento di Marco Primatesta.



Giovedì 23 luglio verrà proiettato il secondo dei film in programma,"18 Regali, un film del 2020 di Francesco Amato che racconta un rapporto madre-figlia in tutta la sua amorevole conflittualità, capace di sfidare anche la morte. Ogni anno, nel giorno del proprio compleanno, Anna riceve un regalo, lasciato per lei dalla madre morta a causa di un male incurabile. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, però, la ragazza fugge via, ma viene investita da un'auto in corsa.



L'appuntamento è per le 21,30 di giovedì 23 in Piazza Castello a Fossano, l'ingresso è libero ma, in ottemperanza alle misure per il contenimento del Covid-19, è obbligatoria la prenotazione tramite questo link.