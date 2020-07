Motori: a Misano grande partenza per la Black Racing Squadra Corse di Roccavione

Misano Adriaco (RN). E’ stato un avvio a dir poco positivo, quello della Black Racing Squadra Corse, presentatati sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, per la prima gara della Coppa Italia.

A scendere in pista, per il Moto Club Drivers Cuneo, il mantese Marco Cottone impegnato nella classe 1.000 del Trofeo Centro Italia Velocità (TCIV), in sella ad una Kawasaki Ninja ed il reggiano Stefano Boselli, al via nella Pirelli Cup classe 600, alla guida di una Yamaha r6.

Anche nel 2020, la rinnovata partnership con la Penny Racing Service ha permesso di gestire al meglio le moto della squadra cuneese. Con la pioggia che non ha lasciato disputare le prove libere del venerdì, in qualifica il pilota di Manta di Saluzzo ha siglato il miglior nella gara del Trofeo Centro Italia Velocità, incorporato nelle gare del campionato Pirelli, con griglia di partenza unificata.

Parallelamente, nella Pirelli 600, il reggiano Stefano Boselli otteneva una grandissima qualifica, classificandosi con l’undicesimo tempo. Con i round di gara raddoppiati per via del Covid, la gara sprint di sabato pomeriggio ha visto un inarrestabile Cottone assicurarsi la ventidueesima posizione assoluta, equivalente al 1° posto del TCIV, che manterrà fino alla bandiera a scacchi, siglando anche il giro veloce. Prestazione replicata la domenica, in gara due, con una ulteriore vittoria, giro veloce e leadership di campionato.

Nella Pirelli Cup 600, Stefano Boselli accusa una partenza non perfetta, che gli fa perdere qualche posizione, ma si produce in una bella rimonta dove, con soli sei giri a disposizione, chiude al tredicesimo posto. Non contento però della prestazione, si riscatta alla grande nella gara della domenica, questa volta con procedura standard, azzeccando un’ottima partenza, che lo porta, dopo una gara ragionata e con alcuni azzeccati sorpassi, a chiudere in settima posizione assoluta, che gli consentono di salire sul secondo gradino del podio per la classe Supercorsa.

“Sono davvero soddisfatto dei ragazzi - spiega il team manager Simone Barale - perché Marco era alla sua prima uscita ufficiale con il team e Stefano ha quest’anno un carnet di avversari nella Pirelli 600 di tutto rispetto, ma entrambi hanno portato a casa più di quanto mi aspettassi. Cottone guida il campionato TCIV a pieni punti e con Boselli abbiamo centrato la Top 10 alla prima uscita. Di più non avrei potuto sperare e ringrazio tutta la squadra, perché quest’anno abbiamo un’organizzazione davvero molto valida”.

Il prossimo appuntamento sarà per il weekend del 23 agosto, nel quale si disputerà il doppio round del Mugello.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor che, nonostante il periodo, hanno deciso di dare il proprio supporto alla squadra: Poppi Clementino S.p.A., OMEC Costruzioni Meccaniche, Istituto Ottico Boselli, TOP Serramenti, Magazzini Edili Tontine, Tipolito Martini S.r.l., LM Consulting, CTM S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Autotrasporti Ghibaudo Claudio, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, CLM Impianti Elettrici, Legatoria Europa, Distribuzioni Grafiche Fantino, Moss S.r.l. e un grazie, per il supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, Spider, Magigas, Publitalia, Vircos, Al Cappello Alpino.