Volley A2/F: Tutto confermato! La Lpm Bam Mondovì nel girone "Ovest" con le corazzate Pinerolo e Roma

Tutto confermato! L'Assemblea delle società aderenti alla Lega di Pallavolo di serie A Femminile ieri ha stabilito i due gironi della prossima serie A2. Come anticipatovi qualche giorno fa, la Lpm Bam Mondovì è stata inserita nel girone "Ovest". Un raggruppamento senza dubbio di "ferro" e che vede la presenza delle corazzate Pinerolo e Roma, e di altre possibile outsider come Busto Arsizio e Marsala. Resta ancora da chiarire quale sarà il futuro della Delta Informatica Trentino, che ha formalmente chiesto il ripescaggio in A1 stante il posto vacante lasciato dalla mancata iscrizione del Filottrano. Le possibilità che la richiesta della formazione trentina venga accettata al momento appaiono altissime. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito della Lega Volley Femminile:

Si è tenuta ieri, in videoconferenza, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile. Collegati 13 Club di Serie A1 (Filottrano ha rinunciato all’iscrizione) e 17 di Serie A2 (Baronissi ha ceduto il titolo sportivo, mentre Olbia ha trasmesso per iscritto la propria posizione).

Come da richiesta concordata con il Consiglio Federale del 16 luglio scorso, l’Assemblea ha assunto le seguenti decisioni, con l’astensione di cinque Club (UYBA Volley Busto Arsizio, Agil Volley Novara, Azzurra Volley San Casciano, Cuneo Granda Volley e Wealth Planet Perugia Volley): di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la revisione del Regolamento Organico di Lega (ultima approvazione nel 2016) per quanto riguarda unicamente l’altezza degli impianti di gioco della Serie A2 Femminile, portando la quota minima necessaria per l’ammissibilità da 8 metri a 7,5 metri (la Federazione prevede per i propri Campionati una misura minima di 7 metri); di proporre al Consiglio Federale una ‘moratoria’, valida esclusivamente per i Campionati 2020-21, in merito all’altezza degli impianti di Caserta e Pinerolo, che dunque potranno essere ancora utilizzati per la sola prossima stagione sportiva; di approvare nuovamente – con 18 sì su 18 votanti – la composizione dei Gironi del Campionato di Serie A2, già precedentemente approvata dalla Consulta dei Presidenti di A2:

GIRONE OVEST

Eurospin Ford Sara Pinerolo

LPM BAM Mondovì

Barricalla Cus Torino

Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Club Italia Crai

Acqua & Sapone Roma Volley Club

Green Warriors Sassuolo

Exacer Montale

Geovillage Hermaea Olbia

Sigel Marsala

GIRONE EST

Delta Informatica Trentino * (ha fatto domanda di ripescaggio in A1)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Itas Città Fiera Martignacco

Cda Talmassons

Omag San Giovanni in Marignano

Conad Olimpia Teodora Ravenna

Roana CBF H.R. Macerata

Megabox Vallefoglia * (richiedente titolo da Baronissi)

Volley Soverato

Cuore di Mamma Cutrofiano

Sono state naturalmente confermate tutte le altre norme previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati.