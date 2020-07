Demonte: tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Fiori di mandorlo"

Giovedì 23 luglio alle ore 17 si terrà presso il Palazzo Borelli di Demonte (Via Martiri e caduti per la libertà n. 1) l'inaugurazione della mostra "Fiori di mandorlo" di Cristina Saimandi. La mostra sarà aperta fino al 9 agosto 2020 (orari: giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18).

“I fiori di mandorlo, primi a sbocciare in primavera, in poco più di una settimana mutano di tonalità dal bianco rosato al bianco candido per poi cadere dai rami. Per questo essi simboleggiano il ritorno in vita della natura ma parlano al nostro intimo di delicatezza e fragilità” ha detto Cristina Saimandi.