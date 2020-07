Una caccia al tesoro formativa alla scoperta di Castelletto Stura

Il 26 luglio si terrà la caccia al tesoro formativa pensata ed organizzata dai ragazzi che fanno parte del progetto YeppCN6OF.

La caccia al tesoro, o caccia alla conoscenza, si svilupperà su itinerari differenti (tutti percorribili a piedi) all’interno del comune di Castelletto Stura, con l’obiettivo di conoscere e scoprire le curiosità di questo comune.

La partenza è prevista alle 17, con premiazioni alle 19 circa.

L’iniziativa è gratuita e a numero chiuso. Le iscrizioni scadono venerdì 24 luglio 2020. E’ possibile prenotare la cena all’ACLI di Castelletto Stura, al costo di 15 euro (antipasto, primo dolce e acqua inclusi).

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco, la serata si concluderà con la proiezione del film Jumanji – The Next Level (film del 2019) con la possibilità di guardarlo comodamente all’interno della propria macchina, se non residenti all’interno del comune.

L'evento è interamente organizzato dai ragazzi di Yepp Cn6Of, coordinati dagli educatori delle cooperative sociali Momo ed Emmanuele. YEPP è un programma europe dedicato ai giovani dai 14 ai 26 anni e che vede coinvolti sei comuni della prima periferia cuneese: Cuneo (comune capofila con le frazioni di Borgo San Giuseppe e Madonna delle Grazie), Beinette, Margarita, Morozzo, Castelletto Stura e Montanera. Il progetto, promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo e dalla Compagnia di San Paolo e fortemente voluto dalle amministrazioni comunali dei sei territori coinvolti, avrà durata triennale, a dimostrazione del forte investimento e della fiducia rivolta ai giovani del territorio.

Per informazioni e prenotazioni:

Alessia Bagnis cell. 328.5419083

Miriam Castellino cell. 349.8849407