Cuneo Granda Volley: congratulazioni Alice Degradi, neodottoressa in Ingegneria Gestionale

Gradita notizia in casa Cuneo Granda Volley. Alice Degradi, schiacciatrice 24enne da poco arrivata a Cuneo, ha concluso il corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. La neodottoressa ha sostenuto la tesi intitolata “Progetto Li.N.Ce”: Studio di fattibilità per il re-engineeing di un applicativo in ambito logistico" a distanza, dalla sua abitazione di Cuneo.

Curiosità: Alice Degradi è la prima giocatrice in forza al club cuneese a conseguire la laurea. Orgoglioso il presidente Diego Borgna: "Alice è con noi da pochi giorni, ma abbiamo già potuto apprezzare la sua determinazione, che è stata senza dubbio fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo. Siamo molto orgogliosi e fiduciosi che la neo dottoressa saprà darci tante soddisfazioni anche sul taraflex".

Grande soddisfazione per la ragazza, dopo anni di impegno tra studio, allenamenti e partite: "Una giornata indimenticabile, sicuramente diversa da come me l’ero immaginata ma allo stesso modo bellissima. Il percorso universitario non è stato sempre facile, ma la felicità per l’obiettivo raggiunto ripaga ogni sforzo. Ora potrò dedicarmi completamente alla preparazione della mia prima stagione con la maglia della Bosca S.Bernardo Cuneo."

Come ricorda la società di via Bassignano sono numerose le ‘gatte’ attualmente impegnate in un percorso di studi: Alice Turco sosterrà l’esame di maturità nel mese di settembre, quando Alice Gay tornerà a scuola per l’ultimo anno di Liceo Scientifico. Noemi Signorile è ormai prossima al conseguimento della laurea in Scienze della Comunicazione raggiungendo così Alice Degradi, Olga Strantzali, laureata in Marketing e Pubbliche relazioni e Erblira Bici, dottoressa in Contabilità finanziaria, nel club delle laureate. Sono iscritte a corsi universitari Sonia Candi, Francesca Fava, Gaia Giovannini, Milka Stijepic, Adelina Ungureanu, Katerina Zakchaiou e Giorgia Zannoni.