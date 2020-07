Cuneo Volley: Alessandro Marino eletto consigliere delegato alle attività giovanili

Il Cuneo Volley ha ufficializzato una serie di allenatori che, nella prossima stagione, seguiranno le squadre del settore giovanile, sempre coordinato dal responsabile Daniele Vergnaghi.

Alessandro Marino è stato designato dalla società Consigliere delegato alle attività giovanili. Marino, sponsor con l'azienda familiare Falegnameria GMG, già dall'anno scorso era referente tra settore giovanile e dirigenza.

Vergnaghi: "Sono molto contento che entri a far parte della struttura del settore giovanile Alessandro Marino. Ci accomuna la passione, la voglia di migliorare giorno per giorno e il grande piacere di lavorare con i giovani. Sarà sicuramente figura preziosa di collegamento con la Società e la serie A2".

Alessandro Marino: "Alla richiesta da parte del Consiglio societario di entrare a far parte della società e nello specifico di occuparmi dei rapporti con il vivaio, ho accettato con grande entusiasmo. Credo fermamente che il settore giovanile debba essere il cuore di una società sportiva, ed è per questo che intendo lavorare al meglio per continuare a essere tra le migliori realtà italiane".

Obiettivo dichiarato della società è la creazione di un filo diretto tra i giovani e la prima squadra, per dare vita ad un unico grande progetto.

Squadre e allenatori

- Under 19 BAM Mercatò Cuneo allenata da Salomone, Vergnaghi e Tassone che oltre al campionato di categoria disputerà anche la Serie C.

- Under 17 BAM Mercatò Cuneo Rossa allenata da Revelli e Alivesi.

- Under 17 BAM Mercatò Cuneo Bianca allenata da Tavella e Chiri.

- Under 15 BAM Mercatò Cuneo Rossa allenata da Feula e Garro.

- Under 15 BAM Mercatò Cuneo Bianca allenata da Macagno e Ciccone.

- Under 15 BAM Mercatò Cuneo Blu allenata da Frison e Roberto Pansa, nuovo arrivato in casa Cuneo volley.

- Le Under 13 allenate da Oscar Garino in arrivo da Savigliano, Elisabetta Grioni e Michela Raimondo.

Super confermato Sergio Robresco addetto agli arbitri e ai tesseramenti.