Anche in Langa si contano i danni del maltempo abbattutosi sulla Granda

Il secolare tiglio di piazzetta Falletti a Barolo schiantato a terra, ma anche allagamenti e alberi caduti in un’area che comprende anche i vicini centri di Serralunga, Monforte, Novello, Roddino, Albaretto e Dogliani.



E’ il bilancio del forte temporale che nella prima serata di ieri, mercoledì 22 luglio, ha investito diverse zone della Granda, colpendo in particolare le aree del Saviglianese e del Cebano, ma facendo registrare consistenti danni anche sulle colline della Langa del Barolo.



A creare maggiore nocumento è stato soprattutto il forte vento spirato su tutta la zona a partire dalle 19. Raffiche fortissime che a Barolo hanno causato lo schianto di uno dei due maestosi esemplari di tiglio che da almeno un secolo adornano l'ingresso del castello.



L’albero, che una catalogazione di Italia Nostra stima avesse superato i cento anni di vita, è stato letteralmente sradicato dal terreno, andandosi ad abbattere sul selciato della piazza, sulla quale si affacciano anche la parrocchiale del paese, ma anche lo spazio dell’Aula Picta, ex confraternita da tempo in comodato al Comune, dove proprio in questi giorni è in allestimento la mostra con la quale Diffusione Italia porterà nel centro langarolo una serie di disegni di importanti nomi dell’Impressionismo, da Monet a Cezanne, da Renoir a Pissarro.



"E’ un dispiacere grandissimo, ma nella sfortuna possiamo ringraziare – spiega il sindaco Renata Bianco –, visto che in questi giorni su quella piazza c’è un certo via vai di persone, collegato proprio all’allestimento di questa importante esposizione. Già in mattinata ho disposto l’esecuzione di accertamenti tecnici sullo stato di salute dell’altro tiglio secolare presente in quello spazio, così da accertare la presenza di eventuali problemi statici e da valutare le contromisure del caso".



Sempre il vento è stato poi la causa di diverse altre cadute di piante – che in alcuni casi hanno provocato disagi alla circolazione stradale, come tra Albaretto e Sinio, a Serralunga e sulla Fondovalle – ma anche di ingenti danni ad abitazioni private, come accaduto ad esempio a Dogliani, dove a pagare lo scotto del maltempo sono stati i tetti di alcune abitazioni, mentre fenomeni di allagamento vengono segnalati anche a Monforte e Novello, nella zona del paese che guarda al fondo valle.