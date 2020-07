Fossano, 30 mila euro per la messa in sicurezza dei parchi cittadini

Si è concluso lo studio sullo stato di salute delle giostre e dei giochi nei parchi cittadini a Fossano fortemente voluto dalla Giunta guidata dal Sindaco Dario Tallone per una maggiore sicurezza dei bimbi fossanesi.

"Abbiamo individuato una ditta specializzata in questo settore a cui ci siamo rivolti per uno studio dettagliato sulla sicurezza di tutti i giochi che si trovano nei parchi cittadini da cui è emerso lo stato di criticità di alcune strutture rendendo quindi necessario un primo impegno di spesa per la messa in sicurezza di euro 30.000. La sicurezza dei fossanesi passa anche da questo" spiegano dal Comune.

Sulla base della relazione specialistica quindi nelle prossime settimane saranno individuati i giochi che presentano maggiori criticità con relativa immediata sostituzione e messa in sicurezza, verrà poi messa a bilancio in un secondo momento quanto servirà per completare le opere.