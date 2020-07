Lega, (Bergesio e Centinaio): "Bene l'accordo tra Cdp e fondazioni bancarie piemontesi"

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’accordo tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), partecipata anche dalle fondazioni bancarie piemontesi, come Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, e Iccrea Banca, che racchiude 136 Banche di Credito Cooperativo distribuite su tutto il Territorio nazionale, per promuovere una serie di iniziative congiunte finalizzate a sostenere le imprese italiane. Il primo atto concreto dell’accordo consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte di Cdp per 250 milioni di euro, che il Gruppo Iccrea impiegherà integralmente per concedere nuovi finanziamenti a pmi e mid-cap, operanti nei settori agricolo e agroindustriale. Tali finanziamenti potranno avere durata fino a 15 anni, così da supportare la realizzazione di progetti complessi, tipici dei settori destinatari dell’iniziativa. L’operazione intende facilitare l’accesso al credito di piccole e medie imprese,e favorire l’allungamento delle scadenze dei prestiti alle imprese, in linea con le specifiche esigenze del comparto agricolo e agroindustriale.

L’accesso al credito in modo immediato per garantire liquidità ed investimenti in agricoltura è quanto mai fondamentale per garantire linfa vitale a uno dei settori più strategici della nostra economia. Le aziende agricole, che non si sono mai fermate nemmeno nei mesi terribili della pandemia, garantendo la filiera produttiva fino alle tavole degli italiani, sono la forza vera dell’agroalimentare italiano. Sostenerle è non solo doveroso ma anche necessario”.



Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori Gian Marco Centinaio, già Ministro e responsabile dipartimento agricoltura Lega, e Giorgio Maria Bergesio Capogruppo Lega in Commissione agricoltura del Senato.