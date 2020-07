Limone Piemonte sempre più "smart: d'ora in poi sarà possibile ricaricare la propria e-bike in città

Ecosostenibilità, connessione alla rete, videosorveglianza. Sono i fini che persegue il Comune di Limone Piemonte, sempre più "smart" e con un occhio attento alle nuove tecnologie, a beneficio di residenti e turisti.

Rientra in questa visione della città l'installazione della colonnina con quattro postazioni per la ricarica delle e-bike in piazza Risorgimento, a ridosso della zona pedonale che attraversa il centro del paese.

Una realizzazione della Tecno World di Cuneo, che ha recepito la richiesta dell'amministrazione guidata da Massimo Riberi.

D'ora in poi sarà possibile ricaricare la propria e-bike presso la postazione, perfettamente illuminata e videosorvegliata, dove si possono trovare anche prese Usb per cellulari e computer. Sarà necessario registrarsi, fornendo i propri dati, dopodichè all'utente verrà riconosciuta l'autorizzazione ad usare la colonnina.

Il presidente del Conitours Beppe Carlevaris: "In qualità di rappresentante dell’ ATL del Cuneese, che ha in gestione l’ufficio turistico di Limone Piemonte e Presidente di Conitours, che ha in gestione l’Alta via del Sale, non posso che complimentarmi con l’Amministrazione Comunale di Limone per aver proseguito con convinzione la strada “Smart City” che porterà valore aggiunto alla località turistica internazionale ed innegabili benefici ai numerosi turisti che amano una tranquilla località a misura d’uomo, ma allo stesso tempo necessitano di connessioni internet ultraveloce e servizi digitali di ultima generazione per essere costantemente connessi."

Ma il servizio di ricarica delle e-bike rientra in un progetto ancora più ampio che prevede anche un Wi-Fi di qualità ed una rete di webcam per trasmettere in tempo reale immagini del territorio.

Il tutto collegato ad un portale, info-gate.it, cuore di questo servizio di tv digitale che domenica prossima trasmetterà in diretta streaming la messa dal Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

Un progetto ambizioso ed innovativo, con tre artefici: Tecno World di Cuneo, Isiline di Saluzzo e Datameteo.